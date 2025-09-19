Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

Нападателят на Наполи Расмус Хойлунд бе разочарован след загубата с 0:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига. Той призна, че червеният картон на Джовани Ди Лоренцо в 20-ата минута е имал решаващо значение за изхода на мача, тъй като според него е трудно да се противопоставиш на отбор от ранга на "гражданите" с 10 души на терена.

„Очевидно беше трудно да се играе срещу Манчестър Сити на този стадион, с качеството, което притежават. Така или иначе е много, много тежко, да не говорим, когато останеш с 10 души“, заяви Хойлунд

Конте избра да жертва Кевин Де Бройне минути след червения картон, за да пусне в игра крайния защитник Матиас Оливера, с което прекъсна емоционалното завръщане на белгиеца срещу бившите му съотборници.

„Разбира се, той искаше да играе в този мач, но разбира, че треньорът решава и ние трябва да уважаваме избора му, независимо дали става въпрос за Кевин или за някой друг“, добави Хойлунд.

Снимки: Imago