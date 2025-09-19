Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 08:08
  • 445
  • 0

Нападателят на Наполи Расмус Хойлунд бе разочарован след загубата с 0:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига. Той призна, че червеният картон на Джовани Ди Лоренцо в 20-ата минута е имал решаващо значение за изхода на мача, тъй като според него е трудно да се противопоставиш на отбор от ранга на "гражданите" с 10 души на терена.

„Очевидно беше трудно да се играе срещу Манчестър Сити на този стадион, с качеството, което притежават. Така или иначе е много, много тежко, да не говорим, когато останеш с 10 души“, заяви Хойлунд

Конте избра да жертва Кевин Де Бройне минути след червения картон, за да пусне в игра крайния защитник Матиас Оливера, с което прекъсна емоционалното завръщане на белгиеца срещу бившите му съотборници.

„Разбира се, той искаше да играе в този мач, но разбира, че треньорът решава и ние трябва да уважаваме избора му, независимо дали става въпрос за Кевин или за някой друг“, добави Хойлунд.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

Фоудън: Холанд явно е готов да счупи всички рекорди

  • 19 сеп 2025 | 03:58
  • 2266
  • 0
Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

Ханзи Флик: Важно бе да започнем с три точки

  • 19 сеп 2025 | 03:33
  • 3406
  • 1
Eди Хау: Не използвахме положенията си

Eди Хау: Не използвахме положенията си

  • 19 сеп 2025 | 03:01
  • 2518
  • 0
Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

Гуардиола: Щастливи сме от победата, но ни предстои дълъг път

  • 19 сеп 2025 | 02:27
  • 3482
  • 0
Конте: Червеният картон съсипа мача

Конте: Червеният картон съсипа мача

  • 19 сеп 2025 | 01:55
  • 4131
  • 0
Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

Треньорът на Леверкузен: Трябва да сме доволни от тази точка

  • 19 сеп 2025 | 01:27
  • 2200
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 4349
  • 10
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 1856
  • 2
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 2323
  • 1
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 35539
  • 34
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 112661
  • 273
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 31610
  • 40