Конте: Червеният картон съсипа мача

Треньорът на Наполи Антонио Конте не скри разочарованието си след загубата с 0:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига. Той смята, че червеният картон на Джовани Ди Лоренцо още в 20-ата минута е съсипал мача и вярва, че ако това не се бе случило, отборът му е щял да окаже доста по-сериозна съпротива.

„Всички останахме с горчив вкус в устата, защото е разочароващо. Бяхме подготвили мача по начина, по който играхме в първите 20 минути, и този червен картон съсипа двубоя. Не искам да казвам дали решението беше правилно, или не, тъй като не видях ситуацията, но е достатъчно трудно да играеш срещу Манчестър Сити с 11 срещу 11. Видях добро отношение от моите момчета и мисля, че на Сити щеше да им е изключително трудно тази вечер срещу нас. След случилото се, момчетата се справиха добре, като удържаха. И без това е тежко, но ако си с 10 души в продължение на 75-80 минути, включително добавеното време, става невъзможно“, смята Конте.

Заради въпросния червен картон се наложи наставникът да извади Кевин де Бройне от игра още в 26-ата минута: „Понякога съдбата може да бъде жестока. Миналия сезон имахме само един червен картон в Серия "А". Тук получихме такъв след 20 минути. Да извадя Де Бройне беше единственото, което можех да направя в този момент.“

Въпреки това той остава позитивно настроен след този мач.

„Аз съм много честен и имах усещането, че започнахме добре в първите 20 минути, създавайки им проблеми с висока преса. Имах чувството, че можем да ги нараним. Съжалявам, че това са мачове, които се съсипват от червени картони, защото никога не можеш да знаеш как биха се развили нещата и как отборите наистина се съизмерват един с друг. Бил съм играч, знам, че умората също се натрупва след известно време, когато си с 10 души, така че трябваше да пусна свежи сили... Щастлив съм от духа на саможертва на моите играчи и си тръгвам от този мач с позитивни усещания за нашия европейски напредък. Това са моите чувства“, допълни специалистът.

