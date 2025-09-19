Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие

Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие

  • 19 сеп 2025 | 17:25
  • 277
  • 0
Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие

Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие, след като отпадна в квалификациите на шампионата на родна земя в Токио. 27-годишната Китагучи стана първата японка със злато в секторните дисциплини на Световно първенство по лека атлетика преди две години в Будапеща (Унгария), където победи с 66.73 метра.

Тя затвърди статута си на звезда с триумф на Игрите в Париж през миналото лято, а местните фенове очакваха с голямо нетърпение представянето й в Токио, като всеки неин опит беше посрещан с вълна от въодушевление и оглушителен рев от трибуните.

Китагучи, която през сезона имаше проблеми с контузия на лакътя, обаче, постигна скромните за възможностите си 60.38 метра в пресявките, точно със 7 метра по-малко от личното си постижение и национален рекорд на Япония. Така тя завърши 14-а, като остана на 60 сантиметра от място в топ 12 и класиране за финала.

"Съжалявам, че разочаровах тази прекрасна публика на стадиона. Просто днес не успях да хвърлям добре. Сезонът беше труден, изпълнен с контузии. Беше хубаво, че японските фенове ме подкрепяха толкова горещо. Това ще остане в спомените ми", коментира Китагучи, която живее и тренира в Чехия.

Само шест състезателки преодоляха квалификационната норма от 62.50 метра, като най-добра беше европейската вицешампионка Адриана Вилагош (Сърбия) с 66.06 метра.

Хулейси Ангуло пък се нареди четвърта в квалификациите с национален рекорд на Еквадор от 63.25 метра.

Снимки: Gettyimages

