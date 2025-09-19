Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие

Олимпийската шампионка Харука Китагучи няма да защитава световната си титла на копие, след като отпадна в квалификациите на шампионата на родна земя в Токио. 27-годишната Китагучи стана първата японка със злато в секторните дисциплини на Световно първенство по лека атлетика преди две години в Будапеща (Унгария), където победи с 66.73 метра.

Тя затвърди статута си на звезда с триумф на Игрите в Париж през миналото лято, а местните фенове очакваха с голямо нетърпение представянето й в Токио, като всеки неин опит беше посрещан с вълна от въодушевление и оглушителен рев от трибуните.

Китагучи, която през сезона имаше проблеми с контузия на лакътя, обаче, постигна скромните за възможностите си 60.38 метра в пресявките, точно със 7 метра по-малко от личното си постижение и национален рекорд на Япония. Така тя завърши 14-а, като остана на 60 сантиметра от място в топ 12 и класиране за финала.

"Съжалявам, че разочаровах тази прекрасна публика на стадиона. Просто днес не успях да хвърлям добре. Сезонът беше труден, изпълнен с контузии. Беше хубаво, че японските фенове ме подкрепяха толкова горещо. Това ще остане в спомените ми", коментира Китагучи, която живее и тренира в Чехия.

Само шест състезателки преодоляха квалификационната норма от 62.50 метра, като най-добра беше европейската вицешампионка Адриана Вилагош (Сърбия) с 66.06 метра.

Хулейси Ангуло пък се нареди четвърта в квалификациите с национален рекорд на Еквадор от 63.25 метра.

