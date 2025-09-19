Маклафлин-Леврон: Много хора се съмняваха в преминаването ми към 400 м

Сидни Маклафлин-Леврон безспорно беше голямата звезда на Световното първенство по лека атлетика в Токио във вечерната сесия вчера. Американката, която е световна рекордьорка на 400 метра с препятствия, спечели световната титла на 400 м с втори резултат във вечната ранглиста на дисциплината - 47.78 секунди, като остана само на 18 стотни от рекорда на планетата на Марита Кох от 1985 г.

“Знаех, че много хора се съмняваха в преминаването ми от 400 метра с препятствия към 400 метра гладко, но в крайна сметка имах вяра в тренировките си. Знаех, че го имам. Определено ми помогна, че Марилейди Паулино беше във външен коридор, където можех да я видя. Но все пак трябваше да свърша работата. Треньорът ми каза да изляза от блокчетата възможно най-бързо, да не оставам в тях дълго“, каза звездата на вчерашната вечер Маклафлин-Леврон.

За бъдещето си в състезанията след тези първенства тя каза: “Ще трябва да поговорим за графика за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г. Може би бих могла да участвам и на 400 метра, и на 400 метра с препятствия. Ще ми трябват няколко дни почивка между тези дисциплини и и в двете има силна конкуренция.“