Кешърн Уолкът: Чаках този момент 13 години

Кешърн Уолкът от Тринидад и Тобаго се завърна по изумителен начин на върха на световния подиум, като спечели първата си световна титла в хвърлянето на копие на Световното първенство по лека атлетика в Токио. Това се случи 13 години след като стана олимпийски шампион.

Уолкът стъпи на световния връх в копието 13 години след олимпийската си титла

След като влезе в историята на Игрите през 2012 г., превръщайки се в най-младия олимпийски шампион в хвърлянето на копие за мъже, вчера 32-годишният Уолкът стана един от най-възрастните победители в дисциплината на световно първенство.

"Чаках този медал 13 години. Олимпийската победа на 19-годишна възраст беше невероятна. Никога не бих могъл да я надмина. Борих се за медал от световно първенство, но винаги оставах извън подиума. Дори си мислех, че тези шампионати не са моето състезание. Но никога не се отказах. Ако се бях отказал, нямаше да съм тук“, каза щастливият атлет след победата си.

"Смяната на треньора беше най-доброто решение, което съм взимал“, добави Уолкът, който тренира с бившия наставник на Чопра Клаус Бартониец. "Знаехме, че състезанието ще бъде трудно, но в крайна сметка най-доброто хвърляне печели. Щастлив съм, че беше моето.“

