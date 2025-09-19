Популярни
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"
Кебинашипи: Това е първата ми титла и усещането е невероятно

  • 19 сеп 2025 | 14:25
  • 177
  • 0

21-годишният Колън Кебинашипи от Ботсвана достигна зрялост като индивидуален атлет в проливния дъжд на Токио, носейки се към победата във финал на 400 метра за мъже, изпълнен с изгряващи таланти. Той постигна национален рекорд от 43.53 секунди – най-бързото време за сезона. С това си постижение той стана първият световен шампион на своята нация в мъжка дисциплина.

Доминация на Ботсвана в мъжкия финал на 400 метра в Токио
Доминация на Ботсвана в мъжкия финал на 400 метра в Токио

"Това е първата ми титла и усещането е невероятно“, каза Кебинашипи. "След полуфинала наистина започнах да вярвам в себе си. Казах си да тръгна бързо и да се представя по-добре от полуфинала. Медалът беше просто бонус.“

"Да успея да поставя национален рекорд и най-добро постижение в света е фантастично. Предстои ми и щафетата – трябва да се върна и да се възстановя за нея. Мисля, че сме силен претендент за златото. Това, че трима атлети от Ботсвана бягаха в този финал, показва, че растем – наистина се подобряваме като Ботсвана и като Африка.“

Снимки: Gettyimages

