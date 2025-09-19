Популярни
Американци близо до закупуването на Атлетико Мадрид

  • 19 сеп 2025 | 13:02
  • 258
  • 0
Собствениците на Атлетико Мадрид са в напреднали преговори за продажбата на мажоритарния дял от клуба на американския инвестиционен фонд Аполо Глобам Мениджмънт, съобщи Ройтерс, позовавайки се на трима различни свои източници, близки до сделката.

Според единият от източниците Аполо може да загуби част от дяловете, които притежават изпълнителният директор Мигел Анхел Хил Марин и председателят на борда на директорите Енрике Сересо. Според друг от източниците това може да се случи чрез придобиване на акции, които в момента са притежание на друг инвестиционен фонд - Арес Мениджмънт. Третият източник на Ройтерс пък твърди, че има вариант Аполо да вземе миноритарен дял, но впоследствие да го увеличи до над 50 процента.

Пресата в Испания смята, че настоящата оценка на Атлетико Мадрид е 2,5 милиарда евро. Хил Марин, Сересо и Арес Мениджмънт притежават общо 70 процента от акциите на Атлетико Мадрид чрез фирмата Атлетико Олко. Останалите 30 процента от акциите на "дюшекчиите" са притежание на компанията Куантум Пасифик

Компанията Аполо управлява активи за над 800 милиарда долара и според Файненшъл Таймс планира да инвестира 5 милиарда долара в спортни дружества. Очаква се световният спортен пазар да генерира 115 милиарда долара през 2025 година, а през 2030 година тази сума да достигне 160 милиарда.

Снимки: Gettyimages

