Очаквайте на живо: Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 775
  • 1

Сребърният медалист от Световното първенство по бокс в Ливърпул Рами Киуан е главен герой в рубриката "Гостът на Sportal.bg" от 15 часа днес.

Киуан спечели историческо отличие, което не бяхме постигали от 2009-а насам, когато Детелин Далаклиев стана световен шампион в Милано. Рами не успя да стане шампион, но той и Радослав Росенов се погрижиха България да изживее най-силния си планетарен шампионат с 2 медала от цели 20 години насам. През 2005-а Кубрат Пулев с бронз и Алексей Шайдулин със сребро при 57-килограмовите бяха последните ни герои с две отличия.

Киуан вече е европейски шампион при мъжете и сребърен медалист от световно, и то при дебюта си.

