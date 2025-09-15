Популярни
Рами Киуан: Сигурен съм, че ще стана световен шампион

  • 15 сеп 2025 | 22:26
  • 317
  • 0

Рами Киуан остана на крачка от титлата на Световното първенство по бокс, но загуби финала срещу узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев. При завръщането на родните боксьори от Ливърпул Киуан изрази увереност, че не е далеч денят, когато ще стъпи на върха.

“Удовлестворен съм от постигнатото, особено след като видях това посрещане. Разбира се, има и разочарование, но съм сигурен, че ще стана световен шампион”, бяха първите думи на Киуан.

“Чувствам се горд, защото от 16 години нямахме медал от Световно първенство, а сега се представихме силно. Вярвам, че нещата ще вървят все по-добре”, сподели талантът от Костинброд.

“Вече показвам, че съм един от най-добрите в света. Амбициите ми ще стават все по-големи. За много по-малко от две години мога да коригирам леките тактически грешки и да стана номер 1”, добави Рами Киуан.

