Спортният министър награди Рами Киуан и Радослав Росенов

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди с почетни плакети боксьорите Рами Киуан и Радослав Росенов за спечелените отличия на световното първенство по бокс в Ливърпул. Киуан извоюва сребърен медал в категория до 75 килограма, а Росенов се окичи с бронз при 60-килограмовите.

„Благодаря ви за емоциите. Донесохте много радост и гордост на цяла България. Тези успехи са доказателство, че когато във федерацията се работи правилно, идват и медалите“, каза Иван Пешев.

За постиженията си двамата ни боксьори ще получат парични награди по Наредба 5 на ММС. Премията на Киуан е в размер на 35 000 лева, а тази на Росенов – 25 000 лева. Премии получават и класиралите се до осмо място на шампионата.

Министърът връчи почетни плакети и на треньорите Жоел Арате и Валентин Поптолев.

Председателят на Българската федерация по бокс Красимир Инински сподели, че е доволен от представянето на боксьорите ни. По думите му страната ни разполага с много силни състезатели, които са способни да печелят отличия от най-големите спортни форуми.