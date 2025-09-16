Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Рами Киуан: На Олимпиадата ще съм най-добрият

Рами Киуан: На Олимпиадата ще съм най-добрият

  16 сеп 2025
Рами Киуан: На Олимпиадата ще съм най-добрият

Сребърният медалист от Световното първенство по бокс в Ливърпул Рами Киуан отново изрази увереност, че ще спечели следващия планетарен шампионат и ще бъде най-добрият за предстоящите Олимпийски игри в Лос Анджелис 2028.

"Както казах вече, работата, която върша, ми дава увереност. Виждам скоростта, с която се развивам, а ако продължавам с това темпо, ще съм най-добрият боксьор в света на следващото световно и Олимпиадата. Това е голямата ми цел - Олимпиадата.

Какво бих променил в последния мач? Той беше голям сблъсък за тактическо надмощие. Познаваме се добре с него. В първата среща беше много различно, двамата се изненадахме на финала. В третия мач вече може би ще нагласим по-добра тактика.

Не е само до моментна нагласа, трябва да подобря някои неща.

За това световно бях много добре психологическо подготвен, за разлика от други първенства. Бях уверен, знаех какво мога, знаех, че ще спечеля. Нямаше притеснение. Ще продължа да работя ментално, защото виждам, че дава резултат. Влизам активно във всеки рунд, вече не проспивам първия рунд. Тук не успях само в последния мач да го направя, но в предишните мачове печелих първите два рунда и после си доигравах срещите.

На това световно побеждавах съперниците с моя план и всичко беше наред", каза Киуан.

