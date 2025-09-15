Популярни
Инински: Рами можеше да вземе и злато, но всяко нещо с времето си

  • 15 сеп 2025 | 15:22
  • 375
  • 0
Инински: Рами можеше да вземе и злато, но всяко нещо с времето си

Президентът на БФ Бокс Красимир Инински гостува в предаването „Арена спорт“ по БНТ 1. Той коментира силното представяне на нашите национали на световното първенство в Ливърпул и спечеления сребърен медал от Рами Киуан в категория до 75 килограма.

„Не мога да не се радвам, когато боксьорите ни прославят България по най-добрия начин. Рами Киуан можеше да вземе и злато, но всяко нещо с времето си. Видяхме си грешките и върху какво да работим. Той е млад и тепърва всичко предстои пред него“, коментира Инински.

Той коментира и представянето на Радослав Росенов, който приключи планетарния шампионат с бронзов медал.

„Блестящо представяне, изигра пет мача. За мен той не загуби неговия мач, но не искам да навлизам в полемика. Ще изисквам още повече тренировки, лишения и труд, за да си на върха. Вярвам, че нашите боксьори ще успеят. Не сме тук, за да се оплакваме, знаем какво да направим и как да работим. Вярвам, че най-доброто предстои. Олимпиадата чука на вратата. Искам да изкажа своята гордост и благодарност за младите боксьори, които се представиха блестящо. Бъдещето е пред тях", категоричен е Инински.

Председателят на боксовата федерация изгледа финала на Киуан в компанията на Олександър Усик.

„Ние се познаваме отдавна, още от 2011 година, когато стана световен шампион в Баку. Говорихме си за минали неща и за развитието на бокса, както и че първата му европейска титла е била в България“, сподели Инински.

