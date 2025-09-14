Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Рами Киуан след Мондиала: Искам и ще бъда най-добрият!

Рами Киуан след Мондиала: Искам и ще бъда най-добрият!

  14 сеп 2025 | 14:50
  • 605
  • 0
Рами Киуан след Мондиала: Искам и ще бъда най-добрият!

Рами Киуан няма да се задоволи с второто място в света. 25-годишният ни национал по бокс е твърдо решен финалът в Ливърпул да бъде само етап към реализиране на голямата цел – да е №1 на планетата.

„Въпреки че до момента това може би е най-голямото ми постижение на ринга, не мога да скрия факта, че си тръгвам от Ливърпул с доза неудовлетворение. Искам да съм най-добрия и ще бъда, сигурен съм в това. На крачка от крайната цел, но грешките са, за да се учим от тях. Въпреки всичко това е голям успех и заслуги за него нямам само аз. Благодаря на целия екип от хора, който беше част от това, на ръководството на федерацията, на треньорите, на целия щаб, близките и приятелите ми. Както и на всички, които ме подкрепят през годините“, сподели Рами от Ливърпул.

За Рами това е втори медал от голямо първенство при мъжете в неговата кариера. През миналата година той стана европейски шампион, а на Олимпийските игри в Париж бе на крачка от почетната стълбичка, заемайки пето място.

Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла
Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла
