  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

  • 13 сеп 2025 | 22:24
Рами Киуан се боксира мъжки, но остана на крачка от световна титла

Европейският шампион по бокс от 2024-а Рами Киуан остана на крачка от това да спечели злато и от световно първенство. Българинът отстъпи пред узбекистанеца Фазлидин Еркинбоев с единодушно съдийско решение (5:0 гласа) във финала на категория до 75 килограма на боксовия Мондиал в Ливърпул. 

Двамата боксьори започнаха битката с обратен гард. В откриващите 30 секунди и двамата показа много скорост, като Киуан разчиташе на контриращи удари с гръб към въжетата, а Еркинбоев държеше центъра на ринга. Спортистите свалиха ръцете си и премериха сили кой ще бъде по-бърз в атака и в защита чрез движение с краката и от кръста. Съдиите край ринга отсъдиха първата част в полза на узбека.

Еркинбоев смени стратегията във втората част и пое ролята на контра-атакуващ състезател. Той играеше по-пестеливо, но успя да намери целта на няколко пъти и си подпечата и този рунд в съдийските карти. Азиатецът запази преднината си и в последната част, въпреки усилията на Киуан да обърне резултата с агресивни атаки и преса.

25-годишният Киуан, който е пети на олимпийските игри в Париж, се прибира у дома със сребро след две победи и едно поражение. Това е най-силното представяне на българския мъжки бокс от 20 години насам. За последно страната ни имаше две отличия от Световно първенство при мъжете в Мианян 2005, когато Алексей Шайдулин се поздрави със сребро, а Кубрат Пулев – с бронз. Последната ни световна титла при мъжете пък бе спечелена от Детелин Далаклиев през 2009.

