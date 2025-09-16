Популярни
  Ювентус успя да възстанови двама играчи за мача с Борусия

Ювентус успя да възстанови двама играчи за мача с Борусия

  16 сеп 2025 | 17:26
Ювентус успя да възстанови двама играчи за мача с Борусия

От Ювентус официално обявиха групата от 23-ма играчи, на които наставникът Игор Тудор ще може да разчита за тазвечерния сблъсък с Борусия (Дортмунд) на “Алианц Стейдиъм” от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Ще пренесе ли Ювентус перфектната си форма и в ШЛ?
Ще пренесе ли Ювентус перфектната си форма и в ШЛ?

Прави впечатление, че в състава са включени двама футболисти, които пропуснаха победата с 4:3 над Интер от миналия уикенд заради травми. Става въпрос за крилата Франсиско Консейсао и Едон Жегрова. Португалецът се контузи по време на лагера на националния си отбор и не е тренирал с Ювентус през последната седмица, докато косоварят не е играл в официален мач от началото на годината заради продължителни проблеми с адукторите си. Ето защо се очаква двамата да са резерви в днешния мач. Третият футболист, който отсъства от дербито с “нерадзурите”, но беше включен в групата за предстоящия двубой, е халф-бекът Андреа Камбиазо, който беше наказан за последните два мача в Серия "А".

Снимки: Gettyimages

