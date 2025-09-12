Чаби Алонсо: В Реал Мадрид ще играят тези, които заслужават

Реал Мадрид се завръща с нетърпение към мачовете в Ла Лига, където е лидер след първите три кръга. “Белите” са с пълен актив от 9 точки след победи над Майорка, Овиедо и Осасуна. Сега обаче предстои тежко гостуване на Реал Сосиедад. Мачът ще е специален за наставник на Реал Чаби Алонсо, защото той е юноша на баските и там през 2019 година започна треньорската си кариера. Допреди отиването си в Байер (Леверкузен) световният шампион водеше юношите на Сосиедад до 19 години.

Ето какво заяви сега наставникът по различни теми:



Беше ли паузата по-положителна от друг път?

Най-важното е, че всички се върнаха навреме и здрави. Имахме тук повече играчи от обикновено. Ние сме в процес на продължаване на утвърждаването на определени неща.

Състоянието на Белингам

Искам да бъда оптимист и да се надявам, че ще е готов преди октомври. Засега той не тренира пълноценно, като избягва единоборства. Важното е, че Джуд полага големи усилия в възстановяването си. Да видим дали през следващата седмица ще може да направим крачки напред.

Ханзи Флик каза, че егото убива успеха

Искаме да постигаме победи, с човешки качества, така че всички да се чувстват като част от едно цяло, готови да помагат, когато е необходимо. Започваме поредица от трудни двубои и се нуждаем от всички да помагат.

Това ли е отборът, който искате да виждате?

Все още сме в процес на развитие. Искаме да променяме неща. Физически сме по-добре, навлизаме в нормалната динамика да играем на всеки три дни, имаме нужда от свежи играчи.

Какво е състоянието на Камавинга и Менди?

Възстановяването на Едуардо върви по план - също като Джуд. Той даже вече може да прави всичко, което се иска от него. Скоро ще бъде в групата, като има медицинско разрешение да играе. На Ферлан му остават още няколко седмици.

Аржентина иска да използва Мастантуоно на СП до 20 години (27 септ - 19 окт)

Ако зависи от нас, той остава тук.

Могат ли Винисиус, Мбапе и Родриго да играят заедно?

Могат, правили са го и преди. Не е изключено, фактът че не сме го правили досега, не означава нищо. Не могат да се правят изводи само от три мача.

Предстоят седем срещи до следващата пауза. ШЛ, дербито… Това сега ли е първият голям тест?

Не го възприемам така. Всеки мач има голяма тежест, точките могат да се окажат решаващи в дългосрочен план. Трябва да се придава значение на всичко…

Ще играете ли пак с трима централни защитници?

Играхме така на Световното клубно първенство, защото контекстът тогава беше различен от сегашния. Трябваше ни план за мача. И не бяха трима централни бранители, а халф (Чуамени - б.р.), който влизаше там. Не съм го забравил, имаме петима централни защитници, така че заради качествата на играчите можем да го направим. Това, че не се е случило в трите мача в Ла Лига досега, не означава, че няма да се случи занапред. Предстоят ни много двубои.

Мбапе беше на висота в мачовете на Франция, а с Реал? Той ли е лидерът?

Килиан се намира в много добър момент – и във футболно, и в личностно отношение. След първия сезон сега влиза във втория с голямо желание, поема ролята на лидер. Но не трябва да е само той.

Как са физически бразилците, които освен това не пътуваха за националния си отбор?

Винисиус Жуниор не замина заради наказание. Едер Милитао се завръща след дълга контузия и когато е играл, е бил на по-високо ниво. Родриго е все по-добре. Ендрик е много близо до пълно възстановяване. Мисля си, че следващия път четиримата няма да останат тук през паузата.

Трент и Карвахал… Как смятате да работите с двамата?

За щастие, имаме здрава конкуренция в отбора. Същото е и на други позиции като в центъра на защитата или на крилата. Който заслужава, ще играе – така ще е през целия сезон.