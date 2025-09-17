Ханзи Флик: Научихме си урока от предишния сезон в ШЛ

След като през миналия сезон остана на крачка от финала, тимът на Барселона се завръща в Шампионската лига с амбиция да стигне до края. Пътят на испанския първенец в новото издание на турнира започва с гостуване на Нюкасъл. И този път каталунците ще са без Ламин Ямал, който не е възстановен от контузия. И без него обаче преди дни тимът “изригна” срещу Валенсия - 6:0. Треньорът Ханзи Флик е щастлив от своите футболисти, но иска от тях да играят още по-силно.

Натиск от страна на феновете на Нюкасъл

В отбора ни има както много млади футболисти, така и ветерани, особено испанци. Те умеят да се справят с напрежението. Това е нашата сила. Уверени сме, когато владеем топката. Трябва да излезем концентрирани от самото начало. Важно е да започне добре. Никога не съм бил тук, но този стадион е сред тези с най-добрата атмосфера. Очаквам силен отбор на домакините - с интензивност и бдителност при борбата за вторите топки. Еди Хау е страхотен мениджър и е свършил отлична работа.

Директната игра на Нюкасъл

Трябва да се адаптираме малко към стила на съперника. Във всеки мач е така. Трябва да гледаме какво да правим в зависимост от противника. Имахме достатъчно време да се подготвим.

Нюкасъл - отбор, който много разчита на физиката

Съперникът е много силен, но то по принцип в тази Шампионска лига има много силни тимове. Това, което видяхме срещу Валенсия, беше много позитивно. Играем добре във всички аспекти. Трябва да владеем топката и да използваме пространствата. Няма да е лесен мач.

Фаворит ли е Барселона за спечелване на ШЛ

Не мисля за това кой е фаворит. Има много добри отбори. Ние ще работим здраво, за да се подобряваме всеки ден. Моят опит казва, че трябва да даваш максимума във всеки мач. Видяхме го през миналия сезон. Научихме си урока и трябва да ставаме по-добри всеки ден - от миналогодишната Шампионска лига и от всеки двубой. Мисля, че всеки показва колко е добър. На терена искам да видя същото, което направихме срещу Валенсия. Трябва да покажем на какво сме способни.

Отсъствието на Ямал и кога ще се завърне

Искам да говоря за играчите, които могат да играят. Сега Ламин няма да може да го направи, а за ще видим за неделя. Имаме добър състав и играчи за тази позиция. Рашфорд е в отбора. Надявам се да покаже това, което направи в неделя. Не мисля, че трябва да притискаме нещата и да определяме някакви крайни срокове. Разполагаме с фантастичен медицински щаб, ще видим как се развиват нещата. Ако се върне, трябва да е на сто процента. Той е млад футболист и трябва да го пазим.

Маркъс Рашфорд

Следя го още от дебюта му в Манчестър Юнайтед. Той има скорост, силен е един на един и в завършващите удари. Това, което видях през първите седмици, беше много добро и той има още малко потенциал, който да покаже. Много е добре да го имаме в отбора. Маркъс е невероятен, фантастичен футболист. Това, което виждам, е много добро.“

Барджи и Волтемаде

Рууни (Барджи) не го познавах много. Гледах няколко мача. Изненадах се от неговия напредък. Доволен съм от него и ще видим как ще се развива. Има голям потенциал за подобрение. Много съм доволен от него. Доволен съм също и че Германия има страхотен нападател в лицето на Волтемаде.

Сър Боби Робсън

Той беше фантастичен треньор. Барса е имала фантастични наставници. Аз гледам много мачове и тренировки на английски отбори. Бях с Венгер и видях това, което ми трябваше за моята философия. Исках да взема неща от най-добрите треньори и да бъда в Барса означава да го правя всеки ден.

