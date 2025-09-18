Барселона стартира Шампионската лига с труден тест в Нюкасъл

Нюкасъл и Барселона ще се изправят един срещу друг в първия кръг на груповата фаза на Шампионска лига на 18 септември от 22:00 часа на стадион "Сейнт Джеймсис Парк". Двубоят ще бъде ръководен от шведския рефер Глен Ниберг. Това е първата среща между двата отбора в най-престижния европейски клубен турнир от 2003 година насам, когато се срещнаха в същото състезание.

Предстоящият мач ще бъде изключително важен за двата тима, които ще се стремят да започнат с победа участието си в престижния турнир и да поставят солидна основа за класиране в следващата фаза на надпреварата.

Наставникът на Нюкасъл Еди Хау няма да може да използва контузеното ново попълнение Йоан Уиса, както и Джейкъб Рамзи, който също е с травма. Най-голямата липса пък за каталунците и наставника им Ханзи Флик безспорно ще е отсъствието на голямата звезда Ламин Ямал. Освен него нямаше да играят още важни играчи като Гави и Алехандро Балде, както и трайно контузеният Марк-Андре тер Стеген. Добрата новина е завръщането на Френки де Йонг.

Tino Asprilla's iconic hat-trick against tomorrow's opponents, Barcelona at St. James' Park - on this day in 1997! 🇨🇴🔙 pic.twitter.com/CythCxAD7W — Newcastle United (@NUFC) September 17, 2025

Нюкасъл идва с непостоянна форма в последните си пет мача, записвайки една победа, две равенства и две загуби в Премиър лийг. Барселона, от своя страна, демонстрира впечатляваща форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача.

Нюкасъл и Барселона имат само четири предишни срещи помежду си. Последният им двубой се състоя на 19 март 2003 г., когато Барселона победи Нюкасъл с 2:0. Преди това, на 11 декември 2002 г., каталунците отново надделяха над английския тим с 3:1 на собствен терен. През 1997 г. обаче "свраките" постигнаха паметен успех с 3:2 у дома след хеттрик на Фаустино Асприля. Така в общо четири двубоя "блаугранас" имат три успеха и едно поражение.

Снимки: Imago