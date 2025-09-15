Популярни
Елитна група до 17 години: Септември - Левски 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Де Йонг вече тренира на пълни обороти и ще е готов за старта на ШЛ

Де Йонг вече тренира на пълни обороти и ще е готов за старта на ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 17:07
  • 320
  • 0

Халфът на Барселона Френки де Йонг тренира на пълни обороти днес с основната група на тима и почти сигурно ще бъде на разположение на каталунците за откриващия двубой в Шампионската лига срещу Нюкасъл в четвъртък, информират местните медии. Нидерландският халф получи разтежение на десния крак по време на лагера на националния тим на “лалетата” и бе освободен. Де Йонг пропусна двубоя с Валенсия след консултация между играча, лекарите на Барселона и треньорския щаб, които взеха общо решение той да не играе в тази среща, за да получи допълнителни ден или два, в които да може да се възстановява. Днес обаче той се завърна към тренировки на пълни обороти и ще пътува в сряда с тима за северна Англия, където каталунците ще се изправят срещу Нюкасъл в четвъртък.

Снимки: Gettyimages

