Де Йонг вече тренира на пълни обороти и ще е готов за старта на ШЛ

Халфът на Барселона Френки де Йонг тренира на пълни обороти днес с основната група на тима и почти сигурно ще бъде на разположение на каталунците за откриващия двубой в Шампионската лига срещу Нюкасъл в четвъртък, информират местните медии. Нидерландският халф получи разтежение на десния крак по време на лагера на националния тим на “лалетата” и бе освободен. Де Йонг пропусна двубоя с Валенсия след консултация между играча, лекарите на Барселона и треньорския щаб, които взеха общо решение той да не играе в тази среща, за да получи допълнителни ден или два, в които да може да се възстановява. Днес обаче той се завърна към тренировки на пълни обороти и ще пътува в сряда с тима за северна Англия, където каталунците ще се изправят срещу Нюкасъл в четвъртък.

