Еди Хау: Мач с Барселона е магия, жалко, че Ямал няма да играе

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау говори за очакванията си преди утрешното домакинство срещу Барселона, с което двата отбора започват участието си в тазгодишното издание на Шампионската лига.

"Това е исторически мач. В момента, в който разбрахме, че ще се изправим срещу Барселона, усещането стана магическо. Мисля, че ще бъде невероятно преживяване. Фокусиран съм върху тактическата подготовка, за да можем да покажем добро представяне. Много съм развълнуван да усетя атмосферата. Знам, че ще бъде невероятна.

Със сигурност има неща, които можем да извлечем от опита ни от 2023 година. В крайна сметка тогава не успяхме да преминем отвъд груповата фаза, което беше голямо разочарование, така че мисля, че можем да използваме този опит, за да си помогнем.

Всичко, което е важно за мач от Шампионската лига - е различно от Висшата лига. Подготовката е различна, усещането е различно, така че мисля, че това, което сме правили преди, със сигурност ще ни помогне. Този състав може би е по-силен от онзи отпреди две години, макар че винаги може да се спори.

Програмата е трудна, а ранните двубои са наистина важни, защото те задават основата и тона.

Харесва ми новият формат. Добре е за нас да играем повече мачове. Учим се като отбор и се адаптираме към конкуренцията, така че колкото повече можем да се изправим срещу нея, толкова по-добри можем да станем. Не знам дали е по-лесно да се класираме, или не. Това предстои да се види от гледна точка на нашата сила и представяне.

За мен е жалко, че Ламин Ямал няма да играе. Разочарован съм, че не можем да го видим в най-добрата му форма. Но когото и да изберат, те имат скорост по фланговете и достатъчно играчи, които са национали на страните си и могат да ни предизвикат по различни начини. Това е много добър отбор в техническо отношение, който се чувства много комфортно с топката. Много са бързи по фланговете, вкарват доста голове и започнаха сезона много добре. Това означава, че трябва да се защитаваме много добре и да имаме много ясен план", заяви Хау по време на днешната си пресконференция.

