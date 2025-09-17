Кристенсен: Финалът е цел за нас, атмосферата на "Сейнт Джеймсис Парк" е една от най-добрите

Бранителят на Барселона Андреас Кристенсен предупреди своите съотборници за обстановката, която ще ги очаква утре на "Сейнт Джеймсис Парк" при гостуването на Нюкасъл. Датчанинът добре познава мястото от периода си в Челси, като определи атмосферата на този стадион като една от най-добрите.
"Ще има много скорост в този мач. Трябва да сме готови за това. Атмосферата ще бъде много важна част от този двубой, а атмосферата на този стадион е една от най-добрите, които аз съм виждал. Това е трудно място за гостуване. Всеки шпагат тук има значение. Трябва да останем спокойни и да играем нашата игра.
Всеки сезон в Шампионската лига е специален. Миналата година почти стигнахме до финала. Хората наистина искат този финал. Това е и наша цел. Болеше, когато се препънахме в последния момент - беше последната минута на мача.
Играч като Ламин е създаден за такива мачове. Ще ни липсва. Той се справя блестящо и живее за тези моменти. Надявахме се да бъде с нас", заяви Кристенсен по време на пресконференцията преди утрешния сблъсък.
Снимки: Gettyimages