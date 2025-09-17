Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Oчаквайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Кристенсен: Финалът е цел за нас, атмосферата на "Сейнт Джеймсис Парк" е една от най-добрите

Кристенсен: Финалът е цел за нас, атмосферата на "Сейнт Джеймсис Парк" е една от най-добрите

  • 17 сеп 2025 | 19:55
  • 442
  • 0
Кристенсен: Финалът е цел за нас, атмосферата на "Сейнт Джеймсис Парк" е една от най-добрите

Бранителят на Барселона Андреас Кристенсен предупреди своите съотборници за обстановката, която ще ги очаква утре на "Сейнт Джеймсис Парк" при гостуването на Нюкасъл. Датчанинът добре познава мястото от периода си в Челси, като определи атмосферата на този стадион като една от най-добрите.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

"Ще има много скорост в този мач. Трябва да сме готови за това. Атмосферата ще бъде много важна част от този двубой, а атмосферата на този стадион е една от най-добрите, които аз съм виждал. Това е трудно място за гостуване. Всеки шпагат тук има значение. Трябва да останем спокойни и да играем нашата игра.

Всеки сезон в Шампионската лига е специален. Миналата година почти стигнахме до финала. Хората наистина искат този финал. Това е и наша цел. Болеше, когато се препънахме в последния момент - беше последната минута на мача.

Играч като Ламин е създаден за такива мачове. Ще ни липсва. Той се справя блестящо и живее за тези моменти. Надявахме се да бъде с нас", заяви Кристенсен по време на пресконференцията преди утрешния сблъсък.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 15:51
  • 1461
  • 0
Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

  • 17 сеп 2025 | 15:39
  • 1261
  • 0
Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

  • 17 сеп 2025 | 15:05
  • 13961
  • 10
Стоичков ще бъде специален гост на голямо спортно събитие в Сараево

Стоичков ще бъде специален гост на голямо спортно събитие в Сараево

  • 17 сеп 2025 | 14:20
  • 750
  • 1
Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 20106
  • 13
ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

  • 17 сеп 2025 | 13:27
  • 1152
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 387770
  • 11
Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

Съставите на Ливърпул и Атлетико, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 21:01
  • 175
  • 0
Съставите на Байерн и Челси

Съставите на Байерн и Челси

  • 17 сеп 2025 | 21:04
  • 20
  • 0
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 8390
  • 21
Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 25112
  • 24
Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

Страхотен Саръбоюков пети в света в скока на дължина, титла за Фурлани

  • 17 сеп 2025 | 16:15
  • 10734
  • 15