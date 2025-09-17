Окончателно: Барселона тръгва за Нюкасъл без Ямал

Вече е сигурно - Барселона ще пътува за Нюкасъл без голямата си звезда Ламин Ямал. Това стана ясно, след като каталунците официално обявиха групата си за утрешния откриващ двубой за отбора в Шампионската лига.

Големият талант на Барса пропусна и изключително убедителната победа с 6:0 над Валенсия през уикенда. Болките на Ямал в пубисната област са се засилили особено след световните квалификации на Испания с България и Турция, в които “Ла Фурия” записа убедителни успехи.

✈️ ¡La convocatoria para el primer partido de la Champions League! pic.twitter.com/x44JiUPIee — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 17, 2025

Много е възможно Ямал да пропусне и домакинството на Хетафе в неделя в Ла Лига, както и гостуването на Овиедо през следващия четвъртък.

Добрата новина за Ханзи Флик е, че Френки де Йонг се завръща в групата за мача с Нюкасъл. В нея логично не попадат по-трайно контузените Марк-Андре тер Стеген, Гави и Алехандро Балде.