  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Окончателно: Барселона тръгва за Нюкасъл без Ямал

Окончателно: Барселона тръгва за Нюкасъл без Ямал

  • 17 сеп 2025 | 11:38
  • 1592
  • 0

Вече е сигурно - Барселона ще пътува за Нюкасъл без голямата си звезда Ламин Ямал. Това стана ясно, след като каталунците официално обявиха групата си за утрешния откриващ двубой за отбора в Шампионската лига.

Големият талант на Барса пропусна и изключително убедителната победа с 6:0 над Валенсия през уикенда. Болките на Ямал в пубисната област са се засилили особено след световните квалификации на Испания с България и Турция, в които “Ла Фурия” записа убедителни успехи.

Много е възможно Ямал да пропусне и домакинството на Хетафе в неделя в Ла Лига, както и гостуването на Овиедо през следващия четвъртък.

Добрата новина за Ханзи Флик е, че Френки де Йонг се завръща в групата за мача с Нюкасъл. В нея логично не попадат по-трайно контузените Марк-Андре тер Стеген, Гави и Алехандро Балде.

