Манчестър Сити стартира срещу Наполи, Де Бройне с емоционално завръщане

  • 18 сеп 2025 | 10:47
  • 168
  • 0
Манчестър Сити стартира срещу Наполи, Де Бройне с емоционално завръщане

Манчестър Сити и Наполи ще се изправят един срещу друг в първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига за сезон 2025/2026. Двубоят ще се проведе на стадион "Етихад" на 18 септември от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде Феликс Цвайер. Срещата със сигурност ще бъде много емоционална за легендата на "гражданите" Кевин Де Бройне, който през лятото премина именно в Наполи.

Манчестър Сити идва след впечатляваща победа с 3:0 срещу градския съперник Манчестър Юнайтед в предишния кръг на Премиър лийг. Преди това обаче "гражданите" претърпяха две последователни загуби - от Брайтън и Тотнъм. В началото на сезона отборът на Пеп Гуардиола записа убедителна победа като гост срещу Уулвърхамптън с 4:0. Наполи, от своя страна, е в отлична форма с пет поредни победи в Серия А.

Де Бройне: Ще бъде странно да се завърна в Манчестър с екипа на Наполи
Де Бройне: Ще бъде странно да се завърна в Манчестър с екипа на Наполи

Това е първата среща между двата отбора в най-престижния европейски клубен турнир от 2017 година насам, като и двата тима ще търсят силен старт в новия формат на надпреварата. Манчестър Сити и Наполи имат общо четири предишни срещи в Шампионската лига, като английският отбор има лек превес с две победи срещу една за италианците и едно равенство. Последната им среща се състоя на 1 ноември 2017 г. на стадион "Диего Армандо Марадона", където Манчестър Сити спечели с 4:2.

Снимки: Imago

