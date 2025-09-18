Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Конте призна, че е разпитал Де Бройне за Ман Сити и обяви: Ние сме като ученици, които ще играят срещу учители

Конте призна, че е разпитал Де Бройне за Ман Сити и обяви: Ние сме като ученици, които ще играят срещу учители

  • 18 сеп 2025 | 11:29
  • 442
  • 1
Конте призна, че е разпитал Де Бройне за Ман Сити и обяви: Ние сме като ученици, които ще играят срещу учители

Треньорът на Наполи Антонио Конте е потърсил съвет от Кевин Де Бройне и определи тима си като "ученици" в сблъсък с "учителите" от Манчестър Сити преди мача на двата тима в Шампионската лига. Конте изведе отбора до втора шампионска титла в Серия А в последните три години, но смята, че тимът е все още новак в Шампионската лига.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

"Винаги се подготвяме много внимателно за всеки мач, но правим нещо различно, но говорих с Кевин. Попитах го няколко неща. Той е бил част от този този клуб 10 години и е имал страхотен треньор като Пеп Гуардиола. Кевин се вълнува, че ще играе, но се надявам след първия сигнал да разбере, че играе за нашия велик Наполи и да ни помогне, както го е правил досега", каза бившият мениджър на Челси и Тотнъм във Висшата лига. Де Бройне започна отлично в Наполи, като вкара два гола в първите си три мача.

Конте обаче няма съмнения, че Манчестър Сити е фаворит в мача. "Ние идваме с голяма смиреност, въпреки че имахме страхотна година. Ние смятаме, че сме почти като ученици и ще играем срещу учители. Мисля, че не е некоректно да се каже така", каза още италианецът.

"Определено имаме желание да играем срещу толкова мощни и важни отбори, за да видим как се развиваме", добави Конте.

Докато Де Бройне има увереността, че ще бъде посрещнат като герой от феновете на Манчестър Сити, това не може да се каже за други двама футболисти на тима. Халфът Скот Мактоминей и Расмус Хойлунд са били футболисти на градския съперник Юнайтед.

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига
Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

"Видях голям потенциал в Скот и се чудех защо не е доминиращ в Англия. Когато се появи възможност да го привлечем в Наполи, честно казано в първия момент не повярвах, че това ще стане. Но се случи и се наслаждаваме. Наистина сме щастливи, защото става дума не сама за фантастичен играч, но и за добър човек", призна треньорът.

Хойлунд вкара за тима в дебюта си срещу Фиорентина през уикенда. "Той има страхотен потенциал и ще се опитаме да го подобрим и да стане наистина топ нападател", завърши Антонио Конте.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

Моуриньо се разбра с Бенфика, очакват го срещи с Челси и Реал Мадрид

  • 18 сеп 2025 | 09:48
  • 5716
  • 2
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 6634
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403938
  • 13
Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

Гонсало Рамош изравни постижение на Мбапе

  • 18 сеп 2025 | 06:18
  • 3162
  • 0
ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

ПСЖ опитва да привлече Алексия Путеяс

  • 18 сеп 2025 | 05:59
  • 2630
  • 1
Борусия (Д) и Арсенал влизат в спор за халф на Севиля

Борусия (Д) и Арсенал влизат в спор за халф на Севиля

  • 18 сеп 2025 | 05:33
  • 2277
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 403938
  • 13
Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

Оспорван дуел между Арда и ЦСКА под Аязмото

  • 18 сеп 2025 | 07:00
  • 11462
  • 31
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 6634
  • 1
В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

В Израел продължават да спрягат Марин Петков за Макаби (Хайфа)

  • 18 сеп 2025 | 08:04
  • 7773
  • 16
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 45931
  • 42
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 1073
  • 0