Конте призна, че е разпитал Де Бройне за Ман Сити и обяви: Ние сме като ученици, които ще играят срещу учители

Треньорът на Наполи Антонио Конте е потърсил съвет от Кевин Де Бройне и определи тима си като "ученици" в сблъсък с "учителите" от Манчестър Сити преди мача на двата тима в Шампионската лига. Конте изведе отбора до втора шампионска титла в Серия А в последните три години, но смята, че тимът е все още новак в Шампионската лига.

"Винаги се подготвяме много внимателно за всеки мач, но правим нещо различно, но говорих с Кевин. Попитах го няколко неща. Той е бил част от този този клуб 10 години и е имал страхотен треньор като Пеп Гуардиола. Кевин се вълнува, че ще играе, но се надявам след първия сигнал да разбере, че играе за нашия велик Наполи и да ни помогне, както го е правил досега", каза бившият мениджър на Челси и Тотнъм във Висшата лига. Де Бройне започна отлично в Наполи, като вкара два гола в първите си три мача.

Конте обаче няма съмнения, че Манчестър Сити е фаворит в мача. "Ние идваме с голяма смиреност, въпреки че имахме страхотна година. Ние смятаме, че сме почти като ученици и ще играем срещу учители. Мисля, че не е некоректно да се каже така", каза още италианецът.

"Определено имаме желание да играем срещу толкова мощни и важни отбори, за да видим как се развиваме", добави Конте.

Докато Де Бройне има увереността, че ще бъде посрещнат като герой от феновете на Манчестър Сити, това не може да се каже за други двама футболисти на тима. Халфът Скот Мактоминей и Расмус Хойлунд са били футболисти на градския съперник Юнайтед.

"Видях голям потенциал в Скот и се чудех защо не е доминиращ в Англия. Когато се появи възможност да го привлечем в Наполи, честно казано в първия момент не повярвах, че това ще стане. Но се случи и се наслаждаваме. Наистина сме щастливи, защото става дума не сама за фантастичен играч, но и за добър човек", призна треньорът.

Хойлунд вкара за тима в дебюта си срещу Фиорентина през уикенда. "Той има страхотен потенциал и ще се опитаме да го подобрим и да стане наистина топ нападател", завърши Антонио Конте.

