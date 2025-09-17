Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола смята, че “гражданите” не са сред фаворитите за трофея в Шампионската лига през този сезон, но той иска да се наслади на настоящата ситуация. Каталунецът бе категоричен също така, че не дава приоритет на никой турнир измежду Премиър лийг и ШЛ и е изцяло фокусиран върху предстоящата среща.

“Очевидно не сме сред фаворитите за трофея, така че просто искаме да се насладим на момента. Щастливи сме, че сме тук, фокусирани сме върху предстоящия мач и това да започнем положително. През миналата година стартирахме с равенство срещу Интер и се надяваме, че утре ще можем да се справим по-добре. Моят приоритет винаги е следващият мач и винаги е бил, откакто пристигнах тук. Не можем да си избираме мачовете, след десет дни ще гостуваме на Хъдърсфийлд и тогава този мач ще е най-важен. Приемаме всеки двубой сериозно. Груповите фази в стария формат бяха трудни, но преди се изправяше срещу едни отбори и имаше повече контрол върху ситуацията. Настоящият формат не ти дава тази възможност, всичко е по-неочаквано, така че просто трябва да събереш повече точки, за да влезеш в първата осмица, иначе се връщаш в в първите 24 тима,” обясни испанският треньор.

Утре вечер Манчестър Сити приема Наполи, а в редиците на “партенопеите” на “Етихад” ще се завърне Кевин де Бройне, който изгради блестяща кариера с екипа на “гражданите”, но през лятото напусна.

“Очаквам с нетърпение да го видя след мача. Разбира се, хубаво е, че той ще се завърне тук. Играчите на неговото ниво се адаптират много бързо и не им е нужно много време, за да покажат на какво са способни. Не съм изненадан и от представянето на Скот Мактоминей. Той имаше всичко необходимо да успее там, това бе отбор, който спечели Серия А, а когато печелиш, това означава, че всеки играч се представя на максимално високо ниво,” коментира треньорът.

Снимки: Gettyimages