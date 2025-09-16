Луис Кампос обясни раздялата с Донарума: Клубът е звездата, стабилността ни няма да се промени заради един играч

Спортният директор на Пари Сен Жермен Луис Кампос говори за раздялата с Джанлуиджи Донарума. Италианецът бе съществена част от отбора, с който парижани спечелиха Шампионската лига през миналия сезон, но след като не се разбра с клуба за нов договор, Луис Енрике го извади от състава, като заяви, че предпочита новото попълнение Люка Шевалие, а Донарума бе продаден на Манчестър Сити в последния ден на летния прозорец. Кампос обясни, че финансовите претенции на вратаря са били несъвместими с новата политика, която се налага в клуба.

"Клубът е по-важен от всеки. Това е нещото, което се промени в ПСЖ. Случаят с Донарума беше сбор от обстоятелства, които доведоха до това решение, тъй като той поиска заплата на равнищата на стария начин на заплащане в ПСЖ, не на новите. Звездата е клубът, цялата група от играчи. Политиката за заплати важи за всички. Стабилността на клуба няма да се промени заради един играч, който иска да бъде различен.

Ще защитим ПСЖ. Винаги искаме да играем добре и да печелим мачове. С тази политика всички разбират, че треньорът не ти дава място въз основа на статуса или миналото ти. Не миналото ти те прави титуляр в ПСЖ. Това е нашата политика", заяви Кампос пред RMC.