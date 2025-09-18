Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Компани: Трябва да продължим в този дух

Компани: Трябва да продължим в този дух

  • 18 сеп 2025 | 01:59
  • 396
  • 0
Компани: Трябва да продължим в този дух

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани бе доволен от успеха с 3:1 над Челси в първия мач на тима му в Шампионската лига. Той похвали играчите си и заяви, че трябва да продължат в този дух и занапред.

"Поздравления за момчетата за представянето им като цяло в мача. Това бе доста стегнато представяне. На моменти ми се струваше, че се забавляваме да разиграваме топката и да създаваме положения. Но не можехме да си позволим дори и за момент да се отпуснем, защото заплахата от страна на Челси бе налице", заяви Мареска.

"Сега трябва да продължим в същия дух и да запишем още победи. Не искам да гледам твърде далеч напред. Изиграхме едва първия от осем мача. Свършихме добра работа, но сега е време да отворим нова страница", допълни белгиецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 15939
  • 41
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 7418
  • 3
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12333
  • 55
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 1515
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 4062
  • 4
Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 22863
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 22863
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 15939
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12333
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 7418
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8807
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 16933
  • 35