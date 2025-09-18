Компани: Трябва да продължим в този дух

Треньорът на Байерн (Мюнхен) Венсан Компани бе доволен от успеха с 3:1 над Челси в първия мач на тима му в Шампионската лига. Той похвали играчите си и заяви, че трябва да продължат в този дух и занапред.

"Поздравления за момчетата за представянето им като цяло в мача. Това бе доста стегнато представяне. На моменти ми се струваше, че се забавляваме да разиграваме топката и да създаваме положения. Но не можехме да си позволим дори и за момент да се отпуснем, защото заплахата от страна на Челси бе налице", заяви Мареска.

"Сега трябва да продължим в същия дух и да запишем още победи. Не искам да гледам твърде далеч напред. Изиграхме едва първия от осем мача. Свършихме добра работа, но сега е време да отворим нова страница", допълни белгиецът.

Снимки: Gettyimages