Мануел Нойер с две постижения за историята след снощната победа над Челси

Снощната победа на Байерн (Мюнхен) над Челси с 3:1 в Шампионската лига донесе много поводи за радост и за Мануел Нойер. Легендата на баварците влезе в историята с още две постижения в бляскавата си кариера.
Нойер се превърна в най-възрастният футболист в историята на Байерн, който е играл в турнира на богатите. На възраст от 39 години и 174 дни, ветеранът на вратата надмина друга легенда на клуба - Лотар Матеус, който досега държеше рекорда със своите 38 години и 353 дни.
Освен това успехът на Челси донесе победа номер 100 за Нойер в Шампионската лига. Така вратарят се присъедини към елитния клуб на само още трима футболисти, които имат поне толкова успехи в турнира. Това са рекордьорът Кристиано Роналдо (115 победи), другата голяма фигура на Байерн Томас Мюлер (111 победи), който напусна клуба през това лято, както и Икер Касияс (101 победи).
Напълно възможно е в следващите мачове Нойер да надмине постижението на бившия испански вратар на Реал Мадрид и Порто и да стане трети в тази много престижна класация.
Снимки: Imago