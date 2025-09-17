Байерн 2:1 Челси, Палмър бързо намали

Отборите на Байерн (Мюнхен) и Челси играят при 2:1 двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Първо Трево Чалоба си отбеляза автогол в 20-ата минута, а седем по-късно Хари Кейн беше точен от наказателен удар, с което домакините дръпнаха в резултата. В 29-ата обаче Коул Палмър върна едното попадение.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Общо двата тима имат осем трофея в турнира. Този мач е и повторение на финала от пролетта на 2012 година, когато той пак се игра на “Алианц Арена” и беше спечелен от англичаните след дузпи.

Баварците излизат със същите 11, които преди дни разбиха Хамбургер ШФ с 5:0. Хари Кейн, Луис Диас, Майкъл Олисе и Серж Гнабри са офанзивните футболисти, докато взетият от "Стамфорд Бридж" Николас Джаксън е резерва. В стартовия състав на Челси прави впечатление, че капитанът Рийс Джеймс пак играе като полузащитник, а мениджърът Енцо Мареска се отказал от един от фланговите си нападатели и Коул Палмър е на крилото.

Енцо Фернандес пропусна първата чиста възможност, след като в 7-ата минута получи пас от Палмър, но не успя да реализира от добра ситуация. Последваха още няколко атаки на лондончани, след което Байерн изнесе играта по-напред.

В 20-ата минута домакините поведоха в резултата, като след остро центриране на Олисе се отклони в тялото на Чалоба и топката влетя в мрежата за 1:0.

Много скоро Байерн нанесе втория си удар, след като в 27-ата Кейн беше точен от дузпа. Самият той спечели наказателния удар, като беше фаулиран от Мойсес Кайседо.

Челси отговори още по-бързо, след като само две минути по-късно удар на Палмър с левия крак се оказа неспасяем за Нойер.

Пак настъпи силен период за играчите на Енцо Мареска, но за малко Байерн да вкара трети гол, но в 38-ата Конрад Лаймер стреля неточно.