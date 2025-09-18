Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Челси
  3. Мареска: Има какво да научим от този мач

Мареска: Има какво да научим от този мач

  • 18 сеп 2025 | 02:25
  • 217
  • 0
Мареска: Има какво да научим от този мач

Треньорът на Челси Енцо Мареска нямаше поводи за радост след загубата с 1:3 от Байерн на старта на Шампионската лига. Той похвали отбора си за старанието, но заяви, че играчите му има какво да научат от този мач.

"Като цяло играхме добре. В първите 20 минути създадохме две или три добри положения. След като получихме гол, който можеше да избегнем, мачът се промени. Въпреки това останахме в битката и вкарахме гол. Решението да не бъде изгонен Йонатан Та също повлия. За мен това бе повече червен картон, отколкото жълт. Дори и при това положение започнахме добре втората част и имахме шансове. Третият гол обаче отново промени хода на двубоя. Може да се каже, че той уби мача. Борихме се до края, но след дузпата, неотсъдения червен картон и автогола, бе трудно да вземем нещо", смята Мареска.

"Можем да научим много от този двубой. В такива мачове трябва да играеш на максимума си през всичките 95 минути, а не само в отделни моменти. Този път имаше моменти, в които не бяхме достатъчно добри. Все пак представянето ни не бе лошо. Сега е важно да се възстановим, защото ни предстои нов тежък двубой", допълни италианецът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 15943
  • 41
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 7418
  • 3
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12336
  • 55
Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

Пафос измъкна точка от Олимпиакос в дебюта си

  • 17 сеп 2025 | 21:53
  • 1516
  • 0
В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

В мач на дебютите Славия (Прага) и Бодьо/Глимт стигнаха до драматично равенство

  • 17 сеп 2025 | 21:49
  • 4062
  • 4
Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 22866
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

Победи за фаворитите в днешните сблъсъци в Шампионската лига

  • 18 сеп 2025 | 00:11
  • 22866
  • 6
Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

Ливърпул пренесе сценария с драмата и магията на добавеното време и срещу Атлетико в ШЛ, Исак дебютира

  • 17 сеп 2025 | 23:59
  • 15943
  • 41
Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

Байерн нанесе първа загуба на Челси за сезона

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 12336
  • 55
Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

Тюрам изведе Интер до успех в Амстердам

  • 17 сеп 2025 | 23:53
  • 7418
  • 3
ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

ПСЖ започна защитата на титлата си в ШЛ с мощна победа

  • 17 сеп 2025 | 23:55
  • 8808
  • 4
Официално: Арда представи Ивелин Попов

Официално: Арда представи Ивелин Попов

  • 17 сеп 2025 | 19:19
  • 16933
  • 35