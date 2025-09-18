Мареска: Има какво да научим от този мач

Треньорът на Челси Енцо Мареска нямаше поводи за радост след загубата с 1:3 от Байерн на старта на Шампионската лига. Той похвали отбора си за старанието, но заяви, че играчите му има какво да научат от този мач.

"Като цяло играхме добре. В първите 20 минути създадохме две или три добри положения. След като получихме гол, който можеше да избегнем, мачът се промени. Въпреки това останахме в битката и вкарахме гол. Решението да не бъде изгонен Йонатан Та също повлия. За мен това бе повече червен картон, отколкото жълт. Дори и при това положение започнахме добре втората част и имахме шансове. Третият гол обаче отново промени хода на двубоя. Може да се каже, че той уби мача. Борихме се до края, но след дузпата, неотсъдения червен картон и автогола, бе трудно да вземем нещо", смята Мареска.

"Можем да научим много от този двубой. В такива мачове трябва да играеш на максимума си през всичките 95 минути, а не само в отделни моменти. Този път имаше моменти, в които не бяхме достатъчно добри. Все пак представянето ни не бе лошо. Сега е важно да се възстановим, защото ни предстои нов тежък двубой", допълни италианецът.

Снимки: Gettyimages