Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ще продължи ли перфектната си форма Ливърпул в ШЛ или Атлетико ще може да спъне Слот и компания?

Ще продължи ли перфектната си форма Ливърпул в ШЛ или Атлетико ще може да спъне Слот и компания?

  • 17 сеп 2025 | 09:29
  • 397
  • 1
Ще продължи ли перфектната си форма Ливърпул в ШЛ или Атлетико ще може да спъне Слот и компания?

Ливърпул и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в първи кръг на основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Анфийлд" на 17 септември от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани. Това е първата среща между двата гранда в новия формат на най-престижния европейски клубен турнир, което я прави особено важна за стартовите им позиции в надпреварата.

Предстоящият двубой ще бъде изключително важен за набиране на инерция в началото на надпреварата, особено предвид новия формат на турнира. Всяка точка ще бъде от решаващо значение за класирането в следващата фаза, затова и двата отбора ще търсят победата в този мач.

Ливърпул пристига в отлична форма с четири последователни победи в Премиър лийг. Мърсисайдци победиха Бърнли с 0:1 (на 14.09.2025), надделяха над Арсенал с 1:0 (на 31.08.2025), спечелиха драматично срещу Нюкасъл с 2:3 (на 25.08.2025) и разгромиха Борнемут с 4:2 (на 15.08.2025). Единственият им мач без победа беше равенството 2:2 срещу Кристъл Палас в мача за Къмюнити Шийлд (на 10.08.2025). От своя страна, Атлетико Мадрид показва колебливи резултати. "Дюшекчиите" победиха Виляреал с 2:0 (на 13.09.2025), завършиха наравно срещу Алавес (1:1 на 30.08.2025) и Елче (1:1 на 23.08.2025), загубиха от Еспаньол с 2:1 (на 17.08.2025), но преди това победиха Нюкасъл с 0:2 в контролна среща (на 09.08.2025).

Ливърпул ще заложи на схема 4-2-3-1 под ръководството на новия треньор Арне Слот. В стартовия състав се очаква да видим Алисон на вратата, защитна линия от Фримпонг, Конате, Ван Дайк и Керкез, двойка в средата на терена от Гравенберх и Собослай, а в атака ще действат Салах, Виртц, Гакпо и Екитике. Под въпрос за мача е участието на Къртис Джоунс. Атлетико Мадрид ще се придържа към традиционната за Диего Симеоне схема 4-4-2.

Облак ще пази вратата, а пред него ще бъдат Лоренте, Льо Норман, Ленгле и Ругери. В средата на терена ще действат Джулиано Симеоне, Коке, Бариос и Галахър, а в нападение ще бъдат звездата Антоан Гризман и Александър Сьорлот. Отборът има сериозни проблеми с контузени играчи, като извън състава са Кардосо, Хулиан Алварес, Баена, Хименес и Алмада.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 381581
  • 11
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 6034
  • 0
Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

Бенфика уволни треньора и покани Моуриньо

  • 17 сеп 2025 | 07:34
  • 2640
  • 0
Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

Томас Франк: Трябва да се научим да се радваме на всяка победа

  • 17 сеп 2025 | 07:07
  • 1266
  • 0
Меси върна Интер Маями към победите

Меси върна Интер Маями към победите

  • 17 сеп 2025 | 06:33
  • 3069
  • 0
Треньорът на Карабах: Не се пречупихме и постигнахме нещо голямо

Треньорът на Карабах: Не се пречупихме и постигнахме нещо голямо

  • 17 сеп 2025 | 05:44
  • 2516
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 29493
  • 17
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 381581
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 1183
  • 0
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 6034
  • 0
Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

Моралес: ЦСКА игра по-мотивирано срещу Септември, Панайотов заслужава повече доверие

  • 17 сеп 2025 | 09:00
  • 1295
  • 0
10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

  • 16 сеп 2025 | 23:59
  • 39908
  • 131