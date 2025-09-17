Ще продължи ли перфектната си форма Ливърпул в ШЛ или Атлетико ще може да спъне Слот и компания?

Ливърпул и Атлетико Мадрид ще се изправят един срещу друг в първи кръг на основната фаза на Шампионска лига за сезон 2025/2026. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Анфийлд" на 17 септември от 22:00 часа, като главен съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани. Това е първата среща между двата гранда в новия формат на най-престижния европейски клубен турнир, което я прави особено важна за стартовите им позиции в надпреварата.

Предстоящият двубой ще бъде изключително важен за набиране на инерция в началото на надпреварата, особено предвид новия формат на турнира. Всяка точка ще бъде от решаващо значение за класирането в следващата фаза, затова и двата отбора ще търсят победата в този мач.

Ливърпул пристига в отлична форма с четири последователни победи в Премиър лийг. Мърсисайдци победиха Бърнли с 0:1 (на 14.09.2025), надделяха над Арсенал с 1:0 (на 31.08.2025), спечелиха драматично срещу Нюкасъл с 2:3 (на 25.08.2025) и разгромиха Борнемут с 4:2 (на 15.08.2025). Единственият им мач без победа беше равенството 2:2 срещу Кристъл Палас в мача за Къмюнити Шийлд (на 10.08.2025). От своя страна, Атлетико Мадрид показва колебливи резултати. "Дюшекчиите" победиха Виляреал с 2:0 (на 13.09.2025), завършиха наравно срещу Алавес (1:1 на 30.08.2025) и Елче (1:1 на 23.08.2025), загубиха от Еспаньол с 2:1 (на 17.08.2025), но преди това победиха Нюкасъл с 0:2 в контролна среща (на 09.08.2025).

Ливърпул ще заложи на схема 4-2-3-1 под ръководството на новия треньор Арне Слот. В стартовия състав се очаква да видим Алисон на вратата, защитна линия от Фримпонг, Конате, Ван Дайк и Керкез, двойка в средата на терена от Гравенберх и Собослай, а в атака ще действат Салах, Виртц, Гакпо и Екитике. Под въпрос за мача е участието на Къртис Джоунс. Атлетико Мадрид ще се придържа към традиционната за Диего Симеоне схема 4-4-2.



Облак ще пази вратата, а пред него ще бъдат Лоренте, Льо Норман, Ленгле и Ругери. В средата на терена ще действат Джулиано Симеоне, Коке, Бариос и Галахър, а в нападение ще бъдат звездата Антоан Гризман и Александър Сьорлот. Отборът има сериозни проблеми с контузени играчи, като извън състава са Кардосо, Хулиан Алварес, Баена, Хименес и Алмада.

Снимки: Gettyimages