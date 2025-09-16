Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Алексис Мак Алистър взе участие в днешната тренировка на Ливърпул, предшестваща утрешния първи двубой за мърсисайдци от тазгодишното издание на Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид. Аржентинецът бе заменен на почивката на мача с Бърнли, след като Лесли Угочукву влезе много опасно в глезена му, но опасенията, че след този епизод може да има по-сериозни последици за халфа, се разсеяха.

Единственият играч, който продължава да отсъства, е Къртис Джоунс. Той получи контузия по време на мача с Арсенал, след което пропусна срещата на "Тър Моор" и явно още не е възстановен.

Английските медии отчитат концентрираното участие в тренировката на Александър Исак, като техните очаквания са утре рекордното ново попълнение на Ливърпул да запише своя дебют.

По-късно днес Арне Слот ще даде пресконференция преди първия мач на неговия отбор в Шампионската лига за този сезон.

Снимки: Gettyimages