Слот: Всички говорят за парите, които сме похарчили, но забравят, че продадохме за 300 милиона

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира представянето на новите попълнения. Той говори за утрешния мач срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига, както и за състоянието на Александър Исак.

"Със сигурност има шанс Исак да играе, защото е в състава. Това, което мога да кажа на 100 процента е, че няма да играе 90 минути, сподели наставникът. - Най-голямото предизвикателство за него е да навлезе в ритъм, след като е пропуснал четири месаца нормални тренировки. Той доказа в Нюкасъл, че е достатъчно добър да играе за Ливърпул. Сега трябва да влезе в кондиция, за да може да прави това, което правеше миналия сезон".

Попитан относно колебливия старт на Флориан Виртц, Слот отговори: "Причината са Борнемут, Нюкасъл, Арсенал и отборът, срещу който играхме през уикенда и е допуснал 14 гола миналия сезон. Отделя се толкова голямо внимание на новите ни попълнения, особено от анализатори, които предпочитат някои други отбори в страната. Не спират да говорят и да повтарят, че сме дали 450 милиона лири, но винаги забравят, че продадохме играчи за 300 милиона.

Играчите, които привлякохме са за много пари, но играят с футболисти, които също струват много. Ако искаме да подсилим отбор, трябва да изхарчим пари. Ако решим да продадем Доминик Собослай утре, той също ще струва 100 милиона. Свършихме страхотна работа през лятото, взехме страхотни играчи и свалихме общата възраст на отбора. Всички пари, които похарчихме, дойдоха от спечелването на първенството, продажба на играчи и това, че миналия сезон не купихме почти никой".

Нидерландецът коментира и добрия старт на сезона: "Много надскача очакванията. Знаехме какво ще се случи през лятото и знаехме каква е програмата ни в началото. Да имаме 12 точки сега е много повече отколкото очаквах след толкова много промени. Можем да се представяме по-добре, но няма през цялото време да гостуване на Нюкасъл и да играем срещу Арсенал".

Той говори и за Атлетико Мадрид: "Ако играеш във Висшата лига, в Шампионската лига нивото е подобно или малко по-високо. Атлетико се представя толкова добре в Ла Лига толкова години под ръководството на Диего Симеоне, стана шампион, игра финал в Шампионската лига. Това е труден отбор, срещу който да се изправиш, поради манталитета му. Последния път, когато играх срещу тях, Гризман беше невероятен. Но сега имам играчи, които могат да правят неща като него. Във Фейенорд по това време футболистите, които имах, въпреки че ги обичам, не бяха на този етап от кариерите си, че да могат да правят това".