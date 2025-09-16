Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк: Исак е завършен нападател, надявам се, че ще вкара много голове

Ван Дайк: Исак е завършен нападател, надявам се, че ще вкара много голове

  • 16 сеп 2025 | 18:02
  • 2111
  • 0

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк говори преди утрешния двубой срещу Атлетико Мадрид на старта на Шампионската лига. Нидерландецът сподели мнението си за новите попълнения и по-специално за Александър Исак.

"Остави много добро впечатление. Вижда се качеството още от първата тренировка. Извън терена имахме разговори. Говорих с него по време на паузата за националните отбори, когато вече всичко беше ясно. Сега става дума да влезе в необходимата кондиция възможно най-бързо и да разбере как тренираме, как пресираме. Това беше добра седмица за него", заяви Ван Дайк относно Исак.

"Той не е точно добавка, а заместник. Играчи с много качества ни напуснаха и трябваше да ги заменим, а те бяха важни и имаха успех. Нямаме контрол върху цената. Винаги ще се говори за това, а това създава напрежение. Надявам се, че ще вкара много голове, ще работи много и ще се наслаждава на това да е номер 9 в Ливърпул. Той е завършен нападател, но мога да кажа това и за Юго (Екитике). Двамата са малко различни, но се с много. Притежават толкова много качества", допълни той.

"Много съм доволен от качествените футболисти, които привлякохме, но ще има нужда от време. Това е абсолютно нормално. Да бъдеш тук е страхотно място, клубът е в страхотно състояние и ще им дадем възможност да покажат какво могат", каза още бранителят.

Той бе попитан и за Милош Керкез, който не бе убедителен в първите си мачове за Ливърпул: "Милош се учи как играем и какво значи да играеш за Ливърпул. Справя се на терена и извън него. Не е лесно, но той ще бъде ок".

Ван Дайк коментира и предстоящия съперник Атлетико Мадрид: "Беше болезнено, когато ни отстраниха. Това е отбор, който работи много здраво, има треньор от световна класа, неслучайно е там от толкова време. Те имат играчи и вратар от световна класа. Много труден отбор за побеждаване. Нямаха най-добрия възможен старт в първенството, но ще искат да покажат какво могат. Трябва да сме готови".

Нидерландският национал говори и за шансовете на мърсисайдци в Шампионската лига през този сезон: "Когато подписах новия договор, надеждата ми беше да спечелим всички турнири, в които участваме. Но ще трябва да се изправим срещу много страхотни отбори. Сигурен съм, че ще покажем в Европа, че сме фантастичен отбор, но трябва да работим за това. Утре е страхотно начало, имаме големи надежди".

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

Капитанът на ПСЖ: Не можем да се задоволим само с един трофей в ШЛ

  • 16 сеп 2025 | 15:50
  • 895
  • 0
Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

Мак Алистър е невредим, Джоунс продължава да бъде аут, а Исак се готви за дебют

  • 16 сеп 2025 | 15:36
  • 1837
  • 1
От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

От Барселона обявиха: Завръщането на "Камп Ноу" се отлага

  • 16 сеп 2025 | 15:31
  • 3775
  • 1
Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

Лаутаро е под въпрос за мача на Интер в ШЛ, Киву подготвя доста промени

  • 16 сеп 2025 | 14:47
  • 794
  • 0
Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

Промяна в последния момент в списъка на Челси за ШЛ донесе радост на едно от новите попълнения

  • 16 сеп 2025 | 14:33
  • 2050
  • 0
Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

Милан и Интер постигнаха споразумение за купуването на "Сан Сиро"

  • 16 сеп 2025 | 14:08
  • 6740
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

Никола Цолов влиза във Формула 2 с Кампос

  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 15374
  • 12
Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 13375
  • 8
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 38390
  • 35
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 48353
  • 125
Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

Героите от Световното по бокс: Потенциалът ни е много по-висок

  • 16 сеп 2025 | 13:05
  • 11018
  • 4
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 367716
  • 3