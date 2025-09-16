Ван Дайк: Исак е завършен нападател, надявам се, че ще вкара много голове

Капитанът на Ливърпул Вирджил Ван Дайк говори преди утрешния двубой срещу Атлетико Мадрид на старта на Шампионската лига. Нидерландецът сподели мнението си за новите попълнения и по-специално за Александър Исак.

"Остави много добро впечатление. Вижда се качеството още от първата тренировка. Извън терена имахме разговори. Говорих с него по време на паузата за националните отбори, когато вече всичко беше ясно. Сега става дума да влезе в необходимата кондиция възможно най-бързо и да разбере как тренираме, как пресираме. Това беше добра седмица за него", заяви Ван Дайк относно Исак.

Virgil van Dijk on Alexander Isak and Hugo Ekitike:



"He is a clinical finisher, heading, left, right, top corners, he is the complete striker at the moment."



"You can say the same for Hugo. They are a little bit different but not as much, they both have so much quality and are… pic.twitter.com/uBmsMnRhjq — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) September 16, 2025

"Той не е точно добавка, а заместник. Играчи с много качества ни напуснаха и трябваше да ги заменим, а те бяха важни и имаха успех. Нямаме контрол върху цената. Винаги ще се говори за това, а това създава напрежение. Надявам се, че ще вкара много голове, ще работи много и ще се наслаждава на това да е номер 9 в Ливърпул. Той е завършен нападател, но мога да кажа това и за Юго (Екитике). Двамата са малко различни, но се с много. Притежават толкова много качества", допълни той.

"Много съм доволен от качествените футболисти, които привлякохме, но ще има нужда от време. Това е абсолютно нормално. Да бъдеш тук е страхотно място, клубът е в страхотно състояние и ще им дадем възможност да покажат какво могат", каза още бранителят.

Той бе попитан и за Милош Керкез, който не бе убедителен в първите си мачове за Ливърпул: "Милош се учи как играем и какво значи да играеш за Ливърпул. Справя се на терена и извън него. Не е лесно, но той ще бъде ок".

Ван Дайк коментира и предстоящия съперник Атлетико Мадрид: "Беше болезнено, когато ни отстраниха. Това е отбор, който работи много здраво, има треньор от световна класа, неслучайно е там от толкова време. Те имат играчи и вратар от световна класа. Много труден отбор за побеждаване. Нямаха най-добрия възможен старт в първенството, но ще искат да покажат какво могат. Трябва да сме готови".

❗️🗣 Virgil van Dijk on facing Diego Simeone: “We lost [in 2020] and it was a painful one at the time to get knocked out. It's a team that works so hard, a world class manager and it says a lot that he's been there for such a long time.



“We have a lot of respect for them, they… pic.twitter.com/yH9rPEj1O8 — Football Xtra™ (@FootballXtra0) September 16, 2025

Нидерландският национал говори и за шансовете на мърсисайдци в Шампионската лига през този сезон: "Когато подписах новия договор, надеждата ми беше да спечелим всички турнири, в които участваме. Но ще трябва да се изправим срещу много страхотни отбори. Сигурен съм, че ще покажем в Европа, че сме фантастичен отбор, но трябва да работим за това. Утре е страхотно начало, имаме големи надежди".

