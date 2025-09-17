Президентът на Атлетико Мадрид разкри целта в ШЛ

Място във финала е целта на Атлетико Мадрид през новия сезон в Шампионската лига, заяви президентът на клуба Енрике Сересо. Тази задача пред състава той обяви в навечерието на първия двубой на тима от основната фаза, който е срещу Ливърпул на “Анфийлд” тази вечер.

„Да се надяваме, че началото за нас ще бъде много добро и че можем, както миналата година, да стигнем до осминафиналите, а оттам да опитаме да достигнем финала”, коментира босът на испанците днес.

Вчера пък президентът и капитанът на отбора Коке поставиха цветя пред “Анфийлд” в памет на загиналите през лятото Диого Жота и брат му Андре Силва.

Останалите съперници на Атлетико в основната фаза на ШЛ са Айнтрахт (Франкфурт), Арсенал, Роял Юнион СЖ, Интер, ПСВ Айндховен, Галатасарай и Бодьо/Глимт.