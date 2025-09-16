Симеоне: Ливърпул е много силен, но в началото сме 11 срещу 11

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне похвали Ливърпул преди гостуването на "Анфийлд" от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

„Изключителен съперник, забележителни фенове и стадион, както и треньор, който изведе Ливърпул на най-високо ниво. Те са много силни, но ние ще се опитаме да насочим мача в желаното от нас русло", коментира Симеоне.

„Играем 11 на 11. Имаме липси, да, може би те ще имат повече опции през второто полувреме, но в началото сме 11 на 11. Мисля как да изиграем добър мач и да следваме линията от последния ни двубой (2:0 срещу Виляреал - б.р.) и да бъдем решителни в наказателното поле на съперника. Искам да се подобряваме и да растем като отбор. Ще бъде красив мач", продължи арижентинецът.

„Най-много в играта на Ливърпул ми харесват вертикалността, бързите преходи и това, че играят много просто, като насищат наказателното поле... Не им трябват много подавания, за да се преместят бързо от единия фланг на другия. Това е много ненаситен отбор и ще бъде трудно“, подчерта Чоло.

Снимки: Imago