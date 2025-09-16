Популярни
  3. Симеоне: Ливърпул е много силен, но в началото сме 11 срещу 11

  • 16 сеп 2025 | 22:48
  • 377
  • 0
Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне похвали Ливърпул преди гостуването на "Анфийлд" от първия кръг в основната фаза на Шампионската лига.

„Изключителен съперник, забележителни фенове и стадион, както и треньор, който изведе Ливърпул на най-високо ниво. Те са много силни, но ние ще се опитаме да насочим мача в желаното от нас русло", коментира Симеоне.

Слот: Всички говорят за парите, които сме похарчили, но забравят, че продадохме за 300 милиона
Слот: Всички говорят за парите, които сме похарчили, но забравят, че продадохме за 300 милиона

„Играем 11 на 11. Имаме липси, да, може би те ще имат повече опции през второто полувреме, но в началото сме 11 на 11. Мисля как да изиграем добър мач и да следваме линията от последния ни двубой (2:0 срещу Виляреал - б.р.) и да бъдем решителни в наказателното поле на съперника. Искам да се подобряваме и да растем като отбор. Ще бъде красив мач", продължи арижентинецът.

„Най-много в играта на Ливърпул ми харесват вертикалността, бързите преходи и това, че играят много просто, като насищат наказателното поле... Не им трябват много подавания, за да се преместят бързо от единия фланг на другия. Това е много ненаситен отбор и ще бъде трудно“, подчерта Чоло.

Снимки: Imago

Реал Мадрид 1:1 Марсилия, Винисиус и Диас се появиха в игра
  • 16 сеп 2025 | 23:22

  • 16 сеп 2025 | 23:22
  • 6693
  • 49
  • 16 сеп 2025 | 23:14
  • 5030
  • 2
  • 16 сеп 2025 | 21:48
  • 3793
  • 2
  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 13254
  • 10
  • 16 сеп 2025 | 21:29
  • 557
  • 1
  • 16 сеп 2025 | 21:20
  • 672
  • 1
  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 378442
  • 10
  • 16 сеп 2025 | 23:22
  • 6693
  • 49
  • 16 сеп 2025 | 14:14
  • 23993
  • 20
  • 16 сеп 2025 | 21:42
  • 13254
  • 10
  • 16 сеп 2025 | 23:14
  • 5030
  • 2
  • 16 сеп 2025 | 16:48
  • 21899
  • 20