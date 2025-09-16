Атлетико без Хулиан Алварес в гостуването на Ливърпул, Кардосо също отпадна в последния момент

Хулиан Алварес и Джони Кардосо останаха извън групата на Атлетико Мадрид за утрешното гостуване на Ливърпул в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Аржентинецът без заменен по време на мача с Виляреал и пропусна вчерашната тренировка, макар че до последно в лагера на "дюшекчиите" се надяваха той да пътува с отбора. В крайна сметка обаче нападателят ще остане в Мадрид, за да продължи възстановяването си. Кардосо пък получи контузия в левия глезен по време на вчерашното занимание и също отпадна.
Чоло Симеоне не може да разчита на общо петима играчи, като освен Алварес и Кардосо аут са и Тиаго Алмада, Алекс Баена и Хосе Мария Хименес. Давид Ханцко обаче, който също бе под въпрос, бе включен в групата от 22-ма играчи.
Атлетико вече замина за Ливърпул, където по-късно ще проведе тренировка на "Анфийлд", а преди това Симеоне ще даде и своята пресконференция преди мача.
Снимки: Imago