Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

НАЦИОНАЛИТЕ ПО БОКС С РАВНОСМЕТКА НА СВЕТОВНОТО, КЪДЕТО РАМИ КИУАН И РАДОСЛАВ РОСЕНОВ СПЕЧЕЛИХА СРЕБРО И БРОНЗ
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико без Хулиан Алварес в гостуването на Ливърпул, Кардосо също отпадна в последния момент

Атлетико без Хулиан Алварес в гостуването на Ливърпул, Кардосо също отпадна в последния момент

  • 16 сеп 2025 | 12:05
  • 455
  • 0
Атлетико без Хулиан Алварес в гостуването на Ливърпул, Кардосо също отпадна в последния момент

Хулиан Алварес и Джони Кардосо останаха извън групата на Атлетико Мадрид за утрешното гостуване на Ливърпул в двубой от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Аржентинецът без заменен по време на мача с Виляреал и пропусна вчерашната тренировка, макар че до последно в лагера на "дюшекчиите" се надяваха той да пътува с отбора. В крайна сметка обаче нападателят ще остане в Мадрид, за да продължи възстановяването си. Кардосо пък получи контузия в левия глезен по време на вчерашното занимание и също отпадна.

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Чоло Симеоне не може да разчита на общо петима играчи, като освен Алварес и Кардосо аут са и Тиаго Алмада, Алекс Баена и Хосе Мария Хименес. Давид Ханцко обаче, който също бе под въпрос, бе включен в групата от 22-ма играчи.

Атлетико вече замина за Ливърпул, където по-късно ще проведе тренировка на "Анфийлд", а преди това Симеоне ще даде и своята пресконференция преди мача.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

  • 16 сеп 2025 | 09:57
  • 3841
  • 1
Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

  • 16 сеп 2025 | 09:39
  • 4981
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364273
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7498
  • 3
Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

Кварацхелия е готов за мача срещу Аталанта

  • 16 сеп 2025 | 06:57
  • 898
  • 0
Панатинайкос увони Руи Витория

Панатинайкос увони Руи Витория

  • 16 сеп 2025 | 06:38
  • 1047
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

Дел Пиеро пред Sportal.bg: Добре помня как вкарах на ЦСКА, после анулираха гола, но си го обичам

  • 16 сеп 2025 | 11:28
  • 3230
  • 1
“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

“Герена” ще е препълнен за Левски - Лудогорец, ето колко са продадените билети три дни преди мача

  • 16 сеп 2025 | 11:21
  • 12250
  • 8
БФС избра новия селекционер на България

БФС избра новия селекционер на България

  • 16 сеп 2025 | 10:58
  • 14689
  • 43
Пресконференция на героите от Световното по бокс

Пресконференция на героите от Световното по бокс

  • 16 сеп 2025 | 11:47
  • 1863
  • 1
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 16 сеп 2025 | 08:10
  • 364273
  • 3
Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

Шампионската лига се завръща в пълния си блясък

  • 16 сеп 2025 | 07:45
  • 7498
  • 3