Люис Хамилтън с остра позиция за случващото се в Газа

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Хамилтън се присъедини към международните спортисти, които изразиха подкрепата си за жителите на Ивицата Газа. Във вторник израелските сили отново бомбардираха града в региона.

Хамилтън подкрепя три благотворителни организации: Палестинския Червен полумесец, „Лекари без граници“ и „Спасете децата Великобритания“. Във видео, публикувано в Instagram, той заяви:

„През последните две години над 10% от населението е загинало или е било ранено – включително десетки хиляди деца – и този брой продължава да расте.“

Британският пилот не е единственият от света на спорта, който застава зад жителите на Газа. Рияд Марез, бивш нападател на Манчестър Сити и Лестър, развя палестинско знаме след връчването на трофея от Висшата лига през 2021 г. Мохамед Салах, египетският национал на Ливърпул, призова страните да прекратят конфликта в Instagram през 2023 г. и изрази недоволство, че УЕФА не е съобщила обстоятелствата около смъртта на палестинския футболист Сулейман Ал-Обейд.

Lewis Hamilton speaks out for Gaza:



“The situation in Gaza is getting worse by the day. In the past two years, more than 10% of the population has been killed or wounded – including tens of thousands of children – and that number only continues to rise. The latest incursion on… pic.twitter.com/LEm72nix77 — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) September 17, 2025

В публикацията си Хамилтън подробно описа ситуацията в Ивицата Газа:

„Ситуацията се влошава с всеки изминал ден. Стотици хиляди бяха принудени да напуснат домовете си заради израелските въздушни удари, болниците са претоварени от гладуващи и ранени жители. Днес разследващата комисия на ООН определи случващото се в Газа като геноцид. Като хора не можем да стоим безучастни и да позволим това да продължава.“

Кризата оказва влияние и върху международните спортни събития. Стефано Доменикали, изпълнителен директор на Формула 1, по-рано заяви, че Гран при на Катар, планирано за 30 ноември, може да бъде застрашено от конфликта, но изрази надежда, че състезанието ще се проведе по план. Събитията от вторник обаче могат допълнително да увеличат несигурността, а официалното изявление от ФИА все още се очаква.

