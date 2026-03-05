Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

Олимпийската шампионка Айлин Гу направи зашеметяващо и ангелско появяване в Лувъра.
Шампионката по ски свободен стил изглеждаше ефирно в творение на Айрис ван Херпен, като впечатли всеки моден ентусиаст с цялостната си визия.
Айлин Гу предизвика възхищение с роклята си по време на събитието „Grand Dîner du Louvre“ в Париж. Спортистката изглеждаше като истинска дива в роклята „Dohrnii“ на бляскавата вечеря.
За вечерта моделът хипнотизира присъстващите със своята драматична рокля от колекцията на Айрис ван Херпен.
За да допълни тоалета си, Гу беше избрала минималистичен грим, включващ очна линия и цвят на устните, който хармонираше с роклята. Аксесоарите ѝ се състояха от обеци, часовник и пръстени.