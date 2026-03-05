Айлийн Гу направи зашеметяващо и "ангелско" появяване в Лувъра

Олимпийската шампионка Айлин Гу направи зашеметяващо и ангелско появяване в Лувъра.

Шампионката по ски свободен стил изглеждаше ефирно в творение на Айрис ван Херпен, като впечатли всеки моден ентусиаст с цялостната си визия.

Eileen Gu attended the Louvre dinner during Paris Fashion Week, looking incredibly lively and elegant, like a butterfly! #ParisFashionWeek2026 #EileenGu pic.twitter.com/rzgoPSc3ah — Inside C-pop（100% fo） (@Insidecpop) March 5, 2026

Айлин Гу предизвика възхищение с роклята си по време на събитието „Grand Dîner du Louvre“ в Париж. Спортистката изглеждаше като истинска дива в роклята „Dohrnii“ на бляскавата вечеря.

За вечерта моделът хипнотизира присъстващите със своята драматична рокля от колекцията на Айрис ван Херпен.

Eileen Gu attends the Grand Dîner du Louvre at Musee. pic.twitter.com/7VeT5Ggi6i — ˚ʚ♡ɞ˚ (@metgalacrave) March 3, 2026

За да допълни тоалета си, Гу беше избрала минималистичен грим, включващ очна линия и цвят на устните, който хармонираше с роклята. Аксесоарите ѝ се състояха от обеци, часовник и пръстени.