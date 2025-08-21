Популярни
Треньорите в Италия поискаха отстраняване на Израел от международните турнири

  21 авг 2025


Асоциацията на треньорите в Италия поиска от президента на футболната федерация на страната Габриеле Гравина да изпрати искане до Международната футболна федерация (ФИФА) и до Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) за временно отстраняване на израелския национален отбор от международни турнири, съобщава агенция АНСА. Причината за това е настоящата ситуация в ивицата Газа.

"Бордът на директорите на асоциацията единодушно смята, че предвид ежедневните сражения, които доведоха до стотици смъртни случаи сред мениджъри, треньори и спортисти е необходимо, дори задължително, да се постави в центъра на разговорите с федерациите искане, което да бъде отнесено до УЕФА и ФИФА, за временно изключване на Израел от спортни състезания. Защото болката от миналото не може да помрачи ничия съвест и човечност", се казва в изявлението.

Тимовете на Италия и Израел играят в една група в квалификационния турнир за Световното първенство през 2026 година. Двата състава ще се срещнат на 8 септември на неутрален терен в Унгария и на 14 октомври в Удине (Италия). След три кръга Израел е на второ място в класирането с 6 точки, докато Италия заема третата позиция с 3.

По-рано ФИФА и УЕФА отстраниха руски клубове и отбори от участие в своите турнири поради ситуацията в Украйна.



