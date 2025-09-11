Популярни
Кой е убедил Хамилтън за Мерцедес? Люис най-после потвърди

  • 11 сеп 2025 | 10:16
  • 261
  • 0

От години насам се смята, че трикратният световен шампион Ники Лауда е бил човекът, който е убедил Люис Хамилтън да напусне Макларън и да премине в Мерцедес преди сезон 2013 година във Формула 1.

Хамилтън винаги е твърдял, че емблематичният австриец има особено важно място в развитието на кариерата му, но така и не каза в прав текст, че точно разговорите с Лауда са го накарали да напусне тима, с който спечели първата си световна титла, за да се довери на проекта на Мерцедес. С Мерцедес Хамилтън спечели 6 световни титли и се превърна в най-успешният пилот в историята на Формула 1.

И сега на „Монца“ Хамилтън внесе яснота за това с кого е провел най-важния разговор, след който е решил да напусне Макларън. Оказа се, че това е Рос Браун, който продаде Браун GP на Мерцедес след шампионския сезон 2009 и той и Люис са говорили в кухнята на майка му.

„Знаете, че много обичам Ники, но не беше той човекът, който ме убеди да премина в Макларън – обясни Хамилтън. – Беше Рос. Двамата с него говорихме в кухнята на майка ми и той ми разказа за посоката на развитие на тима и какво правят в Бракли. Разбира се, Ники беше част от всичко това, но това беше срещата, след която взех решението.“

Снимки: Gettyimages

