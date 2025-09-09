Васьор постави нова цел пред Хамилтън

Шефът на Ферари във Формула 1 Фредерик Васьор постави нова цел пред 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън и тя е първи подиум със Скудерията след окуражаващото представяне на британеца в Гран При на Италия.

Хамилтън се класира пети в квалификацията на “Монца”, но стартира десети заради наказанието от “Зандвоорт”, като се пребори за шестото място на финала. Хамилтън направи няколко изпреварвания, а на финала остана на 4,4 секунди от Джордж Ръсел, а разликата му с другия пилот на Ферари Шарл Леклер беше 12 секунди.

Люис вече има 16 състезания във Формула 1 за Ферари, но още няма подиум, а общо серията му е дълга 18 старта, като за последно той завърши в топ 3 в Лас Вегас миналата година, където беше втори.

“Да, Люис може да вземе подиум, той се бори с Ръсел на “Зандвоорт”, а на “Монца” успя да стигне от десетото място до скоростната кутия на Ръсел - обясни Васьор. - Да, затова можем да очакваме, че той ще е на подиума.

“От “Зандвоорт” насам има прогрес, но изходът от състезанието не беше позитивен за нас. В крайна сметка, темпото му в началото беше по-добро от това на Шарл. В хода на надпреварата настроението беше добро, Люис се бори с Ръсел до 30 обиколка и мисля, че енергията, която той получи от тифозите тук и в Милано му се отрази много добре.

“Не знам какво е очаквал Люис, но посрещането му беше мега, това му даде допълнителни сили за целия уикенд, а темпото му беше налице от първата свободна тренировка.”

След състезанието Хамилтън не беше особено оптимистично настроен за първия си подиум с Ферари, но пък съотборникът му Леклер посочи стартовете, в които Скудерията може да е в битката за победите.

