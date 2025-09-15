Популярни
Хамилтън за трансфера във Ферари: Имаше неща, които нямаше как да предвидя

  • 15 сеп 2025 | 09:53
  • 805
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън призна, че се е сблъскал с неща, които не е можел да предвиди след трансфера си в отбора на Ферари в началото на година.

Британецът премина в Скудерията след 12 сезона в отбора на Мерцедес с надеждата да преоткрие формата, която му донесе толкова много успехи със Сребърните стрели през миналото десетилетие. До момента обаче резултатите на Хамилтън категорично не отговарят на очакванията, които имаше към него в началото на годината.

Васьор постави нова цел пред Хамилтън
Васьор постави нова цел пред Хамилтън

Една от основните трудности, които британецът изпитва с колата на Ферари е с усещането, което той получава от спирачките. Ферари използва спирачните системи на Brembo, докато в Мерцедес седемкратният шампион беше свикнал със спирачките на Carbon Industries. Отделно във Ферари се разчита изключително много на двигателното спиране, докато в Мерцедес то изобщо не се ползва.

В свое интервю Хамилтън призна, че това е една от трудностите, които той е нямало как да предвиди в своята подготовка за трансфера си в Маранело. Британецът обаче вярва, че трудното начало на престоя му във Ферари е сплотило повече колектива около него, което е подготвило отбора за по-светло бъдеще.

Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти
Хамилтън похвали Кадилак за избора на пилоти

„Не си спомням всеки един сезон, ако трябва да съм честен, така че не мога да правя точни сравнения, но съм сигурен, че имало много сезони, които съм намирал за трудни. Спомням си, че 2009 беше трудно, 2010 и 2011 не беше страхотно, а 2012 беше ключов момент за мен. След това, разбира се, имаме 2022 и 2023. Така че има доста други примери, но тогава аз бях в различна фаза от моя живот.

„Сега изживявам мечтата си и карам за Ферари. Разбира се, аз имах цялата минала година да мисля за това и да се готвя, но има неща, които няма как да предвидиш. Има много към какво да се нагласяш, както от моя страна, така и от страна на отбора. Те наистина направиха всичко възможно, за да ме приемат.

„Очевидно има и културни разлики. Наскоро Фред (Васьор) направи коментар, че може би в отбора са подценили моето идване и проблемите с колата, пред които се изправени през тази година. Така че е комбинация от тези неща.

„Но честно, колкото по-трудно е, толкова по-добър може да те направи. Тази година е трудна за всички в отбора, но това ни подготвят за по-добри дни. Ще бъде по-силни след тези трудни първи шест месеца. Много се вълнувам и съм мотивиран за битката, която ни чака оттук, вярвам, че около себе си имам най-добрите хора“, заяви Хамилтън.

