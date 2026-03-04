Популярни
Какво яде Златан Ибрахимович - ясно е защо и на 45 г. изглежда като Терминатор

  • 4 март 2026 | 16:16
  • 531
  • 0

Златан Ибрахимович се сбогува с футбола, разбира се, в игрови смисъл. Сълзите на прощаването преди няколко години събудиха емоция у всеки истински любител на най-важното второстепенно нещо на света. В същото време, общото мнение е: “жалко, Ибракадабра можеше да властва над Европа и света още няколко години, въпреки че шведът вече е на 45.”

На пръв поглед може да изглежда, че вече е навлязъл в петото десетилетие от живота си, но по телосложение бихме казали – младеж! Как Златан Ибрахимович поддържаше форма през всички тези години, как така не се поддаде на изкушението на италианските пици и паста? Ето и отговора!

Ибрахимович от години, дори десетилетия, не променя хранителния си режим, спазвайки строги правила какво никога не приема в организма си. Въпреки че някой би си помислил най-напред за месо, Ибрахимович не се отказва от тази храна, като консумира предимно пилешко бяло месо, а понякога в менюто му присъства и сушено говеждо. Има също плодове и зеленчуци, а докато в Италия се ядат най-добрите пици и паста, той яде тестени изделия само при специални поводи.

Ибрахимович нарушава строгите правила само извън сезона, през лятото, когато се храни малко “по-отпуснато“, което е своеобразна награда, а интересното е, че ако отборът му победи, той си позволява едно хранене, което излиза от шаблона. Въпреки това, дори в такива ситуации, се внимава за количеството и самите хранителни продукти.

Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец
Денят, в който Ибра не беше Ибра, а страхливец

Разбира се, не прекалява с въглехидратите, защото обича теглото му да е между 92 и 94 килограма. Той спазва съветите на италианските диетолози, които са му предложили по време на престоя му в Ювентус, а това са осем бадема на ден – те са богати на магнезий и здравословни мазнини, пише “Дейли Мейл”.

В миналото шведът е имал проблеми с хората, които се занимават с храненето в клубовете, за които е играл, така че според европейските медии е избухнал скандал между него и готвача в Париж. Твърди се, че Златан е „буйствал“ заради липсата на пресни плодове и зеленчуци в тренировъчния център, на което готвачът му отговорил, че не могат да си го позволят поради ограничения бюджет за храна в клуба?! Ибрахимович уж не бил доволен от това извинение, затова изпратил готвача да отиде до местния магазин за покупки.

„Изглежда, че всеки швед мери всеки грам. Перфекционист“, писа и италианската „Гадзета дело Спорт“ навремето и добави, че Ибрахимович е бил много недоволен по време на престоя си в ПСЖ, защото в клубния меню липсвали плодове и зеленчуци, което се променило след неговото искане.

Златан Ибрахимович: Крадях велосипеди, биех се, в хладилника имах три неща...
Златан Ибрахимович: Крадях велосипеди, биех се, в хладилника имах три неща...
