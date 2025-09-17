Треньорът на Португалия: Постигнахме целта си, но сега ни предстои ново предизвикателство срещу България

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Португалия Жоао Жозе сподели след класирането на тима за следващата фаза на Световното първенство във Филипините, че са постигнали целта си, но сега им предстои ново предизвикателство срещу България на 1/8-финалите, за което ще се подготвят добре.

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

"Сега, след като постигнахме целта, ни предстои ново предизвикателство - да се изправим срещу България. Усетих огромното желание на играчите да излязат на терена. Ако мачът беше утре, те вече щяха да са готови! Трябва да запазим спокойствие и да използваме следващите няколко дни, за да се възстановим физически и емоционално. Ще анализираме противника си, ще коригираме някои тактически моменти и ще се подготвим да използваме слабостите на България. Няма тайни, просто много работа", коментира Жозе пред официалния сайт на португалската федерация.

България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

Срещата от 1/8-финалите на Мондиал 2025 между Португалия и България ще бъде в понеделник (22 септември) от 10,30 часа българско време.

Любо Ганев прогнозира победа и над Португалия

Снимки: en.volleyballworld.com

Колумбия бе на прага на сензация, но Португалия оцеля