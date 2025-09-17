Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Националният волейболен отбор на България победи Чили с 3:0 (25:17, 25:12, 25:12) за малко повече от час и десет минути игра.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На осмифанилате следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група "D". Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2. Ако Куба постигне чиста победа или успех с 3:1 над САЩ по-късно, но България ще срещне именно кубинците в директните елиминации.

На старта на мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения.

“Може да изглежда лесно, но този тип мачове е различен - ние със сигурност сме в следващата фаза, те пък със сигурност отпадат. Много е трудно да се играе в такъв тип мачове, но съм горд с моите играчи. Те намериха точното отношение от началото - след два категорично спечелени гейма, останахме концентрирани и в третия. Стартирахме много добре. Много често говорим за постоянството във всеки елемент и днес го показахме. Щастливи сме, че спечелихме, но и заради отношението. Не си мислете, че това е лесен мач, резултатът не трябва да ви заблуждава”, заяви селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини!

“Наистина не знам какъв извод мога да си направя от мачовете до сега във Филипините. Имаме някои идея, но главната е да мислим за днешния мач. Ясно е, че във всеки двубой може да страдаме и ще страдаме, но нашата цел е не само да мислим за днешния мач, а да работим все по-здраво, правихме го и през лятото. Всеки може да си мисли каквото си иска, но аз знам, че трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво, за да правим това, което трябва във Филипините”, добави селекционерът на България.