Габриела Йонова: В следващите мачове ще се представим още по-добре

  • 20 дек 2025 | 21:38
Волейболистката Габриела Йонова говори пред БНТ след загубата на нейния ЦПВК срещу Марица с 1:3 в полуфинала за efbet Купа на България - жени.

"Това, че спечелихме първия гейм, ни даде самочувствие и ни помогна наистина да се съберем като отбор за следващите геймове", заяви тя.

Според Йонова грешките са основната причина за падането на настроението в отбора.

"Много се разколебахме след като взехме първата част. Не успявахме да отиграваме всички ситуации и ни падна настроението малко", продължи Йонова.

Волейболистката на ЦПВК завърши оптимистично.

"Първият гейм ни дава надежди и смятам, че за следващите мачове ще се представим по много по-добър начин и с по-високо самочувствие. Това че сме млади, ни прави по-близки една до друга по мисли и ни помага да се сплотим", завърши младата състезателка.

