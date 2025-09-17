България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

В понеделник (22 септември) националният отбор на България ще се изправи срещу тима на Португалия в осминафинална среща от Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда в столицата на Филипините – Манила.

В исторически план „лъвовете“ и „мореплавателите“ са играли седем официални срещу помежду си, а балансът е тях е категорично в полза на българския тим. В тези седем двубоя родните национали имат записани шест победи и само едно единствено поражение, което дойде в Лигата на нациите през 2019 година.

Иначе преди това на Световната купа в Япония през 2009 печелим с 3:0, след което записваме четири победи в четири двубоя, губейки само два гейма в Световната лига през лятото на 2012 година. Последната ни среща с Португалия е от Европейското първенство през 2019 година, когато „лъвовете“ се налагат с 3:1 гейма в мач от предварителна група „А“ на шампионата на Стария континент.