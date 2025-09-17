Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

  • 17 сеп 2025 | 17:38
  • 582
  • 0

В понеделник (22 септември) националният отбор на България ще се изправи срещу тима на Португалия в осминафинална среща от Световното първенство по волейбол за мъже, което се провежда в столицата на Филипините – Манила.

България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното
България срещу Португалия на 1/8-финал на Световното

В исторически план „лъвовете“ и „мореплавателите“ са играли седем официални срещу помежду си, а балансът е тях е категорично в полза на българския тим. В тези седем двубоя родните национали имат записани шест победи и само едно единствено поражение, което дойде в Лигата на нациите през 2019 година.

България печели за седми път групата си на Световно първенство
България печели за седми път групата си на Световно първенство

Иначе преди това на Световната купа в Япония през 2009 печелим с 3:0, след което записваме четири победи в четири двубоя, губейки само два гейма в Световната лига през лятото на 2012 година. Последната ни среща с Португалия е от Европейското първенство през 2019 година, когато „лъвовете“ се налагат с 3:1 гейма в мач от предварителна група „А“ на шампионата на Стария континент.

