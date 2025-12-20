Ахметджан Ершимшек: Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек заяви след победата над ЦПВК с 3:1 гейма във втория полуфинал за efbet Купа на България - жени, че ако са концентрирани и допускат малко грешки, утре ще се получи добър финал срещу Левски София.

"Това е полуфинал, играе се в един мач и ако загубиш концентрация, се получава резултатът от първия гейм. Днес не влязохме добре в мача, но съм доволен от начина, по който обърнахме нещата и да спечелим с 3:1. Поздравления за отбора, справихме се добре с изключение на първия гейм", коментира Ершимшек пред камерата на Sportal.bg.

"Може би точно в първия гейм не очаквахме да ни натиснат със сервис. Харесвам този съперник - млад отбор, който се бори. Мислехме си, че можем да спечелим лесно, но това е полуфинал и трябва да сме силни през цялото време."

"Разбира се, че подобни спадове могат да се случат и утре срещу Левски, това е финал. Ще се опитаме да направим най-доброто и да играем с по-малко грешки. Ако Левски играе по-добре от нас, ще спечели. За това ние ще се фокусираме върху себе си. Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал", добави наставникът на Марица.

