Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ахметджан Ершимшек: Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал

Ахметджан Ершимшек: Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал

  • 20 дек 2025 | 22:27
  • 143
  • 0

Треньорът на Марица (Пловдив) Ахметджан Ершимшек заяви след победата над ЦПВК с 3:1 гейма във втория полуфинал за efbet Купа на България - жени, че ако са концентрирани и допускат малко грешки, утре ще се получи добър финал срещу Левски София.

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

"Това е полуфинал, играе се в един мач и ако загубиш концентрация, се получава резултатът от първия гейм. Днес не влязохме добре в мача, но съм доволен от начина, по който обърнахме нещата и да спечелим с 3:1. Поздравления за отбора, справихме се добре с изключение на първия гейм", коментира Ершимшек пред камерата на Sportal.bg.

Лора Славчева: Имаше доза подценяване
Лора Славчева: Имаше доза подценяване

"Може би точно в първия гейм не очаквахме да ни натиснат със сервис. Харесвам този съперник - млад отбор, който се бори. Мислехме си, че можем да спечелим лесно, но това е полуфинал и трябва да сме силни през цялото време."

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

"Разбира се, че подобни спадове могат да се случат и утре срещу Левски, това е финал. Ще се опитаме да направим най-доброто и да играем с по-малко грешки. Ако Левски играе по-добре от нас, ще спечели. За това ние ще се фокусираме върху себе си. Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал", добави наставникът на Марица.

Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове
Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове
Следвай ни:

Още от Волейбол

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

Радослав Арсов: Доволен съм от победата, макар и изстрадана

  • 20 дек 2025 | 19:43
  • 478
  • 0
Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

Левски обърна ЦСКА в невероятна драма и е на финал на efbet Купа на България

  • 20 дек 2025 | 18:50
  • 9323
  • 22
Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

Силен Денислав Бърдаров с 22 точки срещу лидера в Турция Зираатбанк

  • 20 дек 2025 | 18:45
  • 716
  • 0
11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

11-ият кръг в efbet Супер Волей - последна дума преди паузата и пътят към Купа България

  • 20 дек 2025 | 18:17
  • 717
  • 0
Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

Д-р Иванов и Боян Йорданов: BG треньорът трябва да владее себе си, за да владее отбора

  • 20 дек 2025 | 18:14
  • 567
  • 0
Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

Отличен Аспарух Аспарухов с 19 точки, Шлепск с трета победа в Полша

  • 20 дек 2025 | 16:33
  • 2780
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

Точно преди Коледа: падна треньорска глава в efbet Лига

  • 20 дек 2025 | 16:51
  • 28542
  • 46
Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

Реал Мадрид 1:0 Севиля, Белингам откри за "лос бланкос"

  • 20 дек 2025 | 22:02
  • 3300
  • 182
Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

Марица обърна ЦПВК и ще спори за efbet Купа на България с Левски

  • 20 дек 2025 | 21:02
  • 3902
  • 1
Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

Ливърпул трудно се справи с девет от Тотнъм, Исак с гол и контузия

  • 20 дек 2025 | 21:32
  • 15094
  • 113
Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

Евертън 0:1 Арсенал, Гьокереш откри от дузпа

  • 20 дек 2025 | 22:27
  • 1699
  • 6
Ювентус 1:0 Рома, начало на второто полувреме

Ювентус 1:0 Рома, начало на второто полувреме

  • 20 дек 2025 | 22:09
  • 1302
  • 1