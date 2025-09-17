България печели за седми път групата си на Световно първенство

Мъжкият национален отбор на България по волейбол спечели за седми път в своята история предварителната си група на Световното първенство. Това стана факт, след като днес „лъвовете“ се наложиха с 3:0 срещу аутсайдера в група „Е“ Чили, с което се бетонира на първата позиция. По-рано воденият от Джанлоренцо Бленджини тим извоюва победи с 3:0 срещу Германия и с 3:2 срещу Словения.

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Така за първи път от 2006 година насам България завършва своята предварителна група на първото място. Преди 19 години в Япония „лъвовете“, тогава водени от Мартин Стоев, записват пет победи в пет мача и отново заемат по категоричен начин първото място, а след това се окичват и с бронзовите медали на шампионата в Страната на изгряващото слънце.

През 1978 година в Италия българският тим отново печели групата си с три победи в три срещи, но допуска три поражения в пет срещи във втората групова фаза и това го праща да играе за 9-12 място, където отборът ни първо побеждава Мексико, след което отстъпва на Източна Германия и завършва десети в крайното класиране. Четири години по-рано в Мексико България отново стартира безгрешно в първата група, след което допуска две загуби във втората група, което го праща да играе за 7-12 място, където с четири победи и едно поражение „лъвовете“ достигат и до седмата позиция.

През 1970 година на собствен терен България записва и най-успешното си участие на Световно първенство, след като печели сребърните медали. Тогава родните национали изиграват общо 12 двубоя в двете групови фази, в които допускат само една инфарктна загуба от Източна Германия в своеобразния финал, което носи златото на ГДР.

За протокола през 1956 година във Франция България също печели своята предварителна група, но тогава тя включва само два отбора – България и Австрия. С безкомпромисна победа с 3:0, в която българите губят само седем точки, те си гарантират първото място и се класират за финалния кръг, в който се разпределят първите десет места. Там тимът на България записва пет победи и четири загуби, за да завърши на петото място в крайното класиране.

Първият случай, в който България печели своята предварителна група на Световното първенство е по време на първото Световното първенство в Чехословакия през 1949 година. Тогава „лъвовете“ са в група с Италия и Франция и записва две победи, за да продължи към разпределението на първите шест места. Там българите завършват с три победи и две поражения, за да се окичат с бронзовите медали зад Съветския съюз и домакините от Чехословакия.

Тепърва предстои да видим как ще завърши тазгодишното участие на националния отбора на България на волейболния Мондиал. Възпитаниците на Бленджини ще научат своя съперник на осминафинала след края на двубоя от група „Д“ между САЩ и Куба, които играят днес от 12:30 часа българско време. При победа на Куба с 3:0, в понеделник България ще играе срещу Щатите, а при успех с 3:1 или 3:2 на кубинците именно те ще бъдат следващият съперник на „лъвовете“. В случай, че САЩ спечели, без значение от резултата, то на осминафинала България ще играе срещу тима на Португалия, който по-рано днес спечели трудно с 3:2 срещу аутсайдера в група „Д“ Колумбия.

